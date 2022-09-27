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  4. Her 6 dakikada 1 gol! Dünya bu İngiltere-Almanya maçını konuşuyor

Her 6 dakikada 1 gol! Dünya bu İngiltere-Almanya maçını konuşuyor

27.09.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Uluslar Ligi'nin dikkat çeken karşılaşmasında İngiltere sahasında Almanya ile karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşma uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne olurken, karşılaşmanın 67. dakikasında 2-0 geriye düşen İngilizler mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Her 6 dakikada 1 gol! Dünya bu İngiltere-Almanya maçını konuşuyor

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. A Ligi 3. Grup'ta gecenin merakla beklenen karşılaşmasında Almanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşma gol düellosu şeklinde geçerken, karşılamanın 90 dakikası 3-3 eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada gol perdesini İlkay Gündoğan'ın 52. dakikada penaltıdan attığı golle Almanya açtı. Hansi Flick'in öğrencileri 67. dakikada Kai Havertz ile durumu 2-0 yaptı.

İNGİLTERE'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

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2-0'ın ardından müthiş baskılı bir oyun oynamaya başlayan ve Almanya kalesinde ataklarını sıklaştıran İngiltere, önce Luke Shaw'ın 71. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. İngilizler 75. dakikada ise Mason Mount'un golüyle durumu 2-2 yaptı. İngiltere'de 84. dakikada ise Harry Kane sahneye çıktı. Tecrübeli golcü penaltıda hata yapmadı ve takımını 3-2 öne geçirdi.

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6 DAKİKADA 1 GOL

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Karşılaşmada son sözü söyleyen ise Almanya'dan 87. dakikada Kai Havertz söyledi ve maç 3-3 sona erdi. Gol perdesi 52'de açılan karşılaşmada skor 87. dakikada atılan golle sonuçlanırken, son 38 dakikasında 6 gol kaydedilen mücadelenin 38 dakikalık son bölümünde her 6 dakikada 1 gol atıldı.

Bu sonucun ardından Almanya 7, İngiltere 3 puanla grubu tamamladı. İngiltere'nin son maçlar öncesinde B Ligi'ne düşmesi kesinleşmişti.

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İngiltere Almanya son dakika UEFA ligi ak
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