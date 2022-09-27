Her 6 dakikada 1 gol! Dünya bu İngiltere-Almanya maçını konuşuyor

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. A Ligi 3. Grup'ta gecenin merakla beklenen karşılaşmasında Almanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşma gol düellosu şeklinde geçerken, karşılamanın 90 dakikası 3-3 eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada gol perdesini İlkay Gündoğan'ın 52. dakikada penaltıdan attığı golle Almanya açtı. Hansi Flick'in öğrencileri 67. dakikada Kai Havertz ile durumu 2-0 yaptı.

İNGİLTERE'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

2-0'ın ardından müthiş baskılı bir oyun oynamaya başlayan ve Almanya kalesinde ataklarını sıklaştıran İngiltere, önce Luke Shaw'ın 71. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. İngilizler 75. dakikada ise Mason Mount'un golüyle durumu 2-2 yaptı. İngiltere'de 84. dakikada ise Harry Kane sahneye çıktı. Tecrübeli golcü penaltıda hata yapmadı ve takımını 3-2 öne geçirdi.

6 DAKİKADA 1 GOL

Karşılaşmada son sözü söyleyen ise Almanya'dan 87. dakikada Kai Havertz söyledi ve maç 3-3 sona erdi. Gol perdesi 52'de açılan karşılaşmada skor 87. dakikada atılan golle sonuçlanırken, son 38 dakikasında 6 gol kaydedilen mücadelenin 38 dakikalık son bölümünde her 6 dakikada 1 gol atıldı.

Bu sonucun ardından Almanya 7, İngiltere 3 puanla grubu tamamladı. İngiltere'nin son maçlar öncesinde B Ligi'ne düşmesi kesinleşmişti.

