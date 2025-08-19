SPOR

Her an açıklanabilir! Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor... İşte o isimler

Galatasaray'da yapılan ve yapılacak takviyeler sonrası yabancı sayısı artarken bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Süper Lig'de bu sezon da şampiyon bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar takviyeler yapmaya devam ederken, bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

CUESTA’NIN KARARI BEKLENİYOR

Her an açıklanabilir! Galatasaray da 3 isimle yollar ayrılıyor... İşte o isimler 1

Galatasaray’ın savunma oyuncusu Carlos Cuesta, Spartak Moskova ve Vasco da Gama’dan gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-kırmızılıların kararı oyuncuya bıraktığı ve Cuesta’nın yeni adresinin yakında belli olacağı belirtildi.

NELSSON VERONA YOLCUSU

Her an açıklanabilir! Galatasaray da 3 isimle yollar ayrılıyor... İşte o isimler 2

Stoper Victor Nelsson, Serie A ekiplerinden Verona’ya kiralık olarak transfer olacak. Danimarkalı oyuncunun kısa süre içinde İtalya’ya giderek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

KÖHN’E BUNDESLİGA’DAN TALİP

Her an açıklanabilir! Galatasaray da 3 isimle yollar ayrılıyor... İşte o isimler 3

Sol bek Derrick Köhn için Bundesliga ekipleri Werder Bremen ve Union Berlin devrede. Galatasaray, Union Berlin’in teklifini kabul etti ve Alman ekibiyle imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.

