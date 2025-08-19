Her an açıklanabilir! Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor... İşte o isimler

Süper Lig'de bu sezon da şampiyon bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar takviyeler yapmaya devam ederken, bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.
Galatasaray’ın savunma oyuncusu Carlos Cuesta, Spartak Moskova ve Vasco da Gama’dan gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-kırmızılıların kararı oyuncuya bıraktığı ve Cuesta’nın yeni adresinin yakında belli olacağı belirtildi.
Stoper Victor Nelsson, Serie A ekiplerinden Verona’ya kiralık olarak transfer olacak. Danimarkalı oyuncunun kısa süre içinde İtalya’ya giderek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Sol bek Derrick Köhn için Bundesliga ekipleri Werder Bremen ve Union Berlin devrede. Galatasaray, Union Berlin’in teklifini kabul etti ve Alman ekibiyle imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.
