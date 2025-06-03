Her biri ile günün stresini unutacağınız birbirinden eğlenceli videolar

Bu noktada, komik videoların rolü oldukça büyük. Çünkü bu eğlenceli videolar, kısa süreli de olsa, bize enerji veriyor ve moralimizi yükseltiyor. Kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayan bu videolar, günlük yaşamın monotonluğunu kırarak, bizi farklı bir boyuta taşıyor.

Biz de sizin için bu videolardan bir kaç tanesini bir araya getirdik. Sevimli dostlarımızdan, mizah ustası içerik üreticilerine, her biri sizi, günün stresinden biraz olsun uzaklaştıracak. Keyifli seyirler...

1. Biz nesilleri tükenecek diye endişelenirken sakarlıklarıyla hem yüreklerimizi ağzımıza getiren hem de kahkahaya boğan pandalarla başlayalım.

Pandalar, dünya üzerindeki en sevimli canlılardan biri. Fakat kendileri biraz sakar gördüğünüz üzere. Bu sakarlıkları da sevimliliklerine sevimlilik katmamış mı?

2. Biraz da anne dili edebiyatı;

Her birimizin annesinin kendine ait kelimeleri vardır. Kelimenin anlamını bilmesek de, daha önce hiç duymamış olsak da annemizin ne demek istediğiniz anlarız. 'latenighter' isimli içerik üreticisinin bu videosunda kullandığı kelimeleri de kesinlikle anlamadık mı?

3. Turistlerin yaşadığı güldüren kafa karışıklığı;

Bursa'da bir camiyi gezen turist kafilesindeki erkekler, kadınlar için bırakılan etekleri kendilerinin de giymesi gerektiğini düşünmüş, ortaya da bu görüntüler çıkmıştı. Durumun farkında olmayan turistler, etekleriyle gezinin tadını çıkarmıştı.

4. "Böyle arkadaş düşman başına" dedirten o şaka...

Bir dişçi, kendisine dişlerini yaptıran arkadaşına tatsız bir şaka hazırladı. İşlem bittiğinde koskocaman dişlerini gören adam öfkeden deliye döndü. Arkadaşı ise öfkesine, havuç uzatarak karşılık verdi. Arkadaşlıklarda şaka elbette tatlıdır ama bir sınırı olması gerekmez mi?

5. "Evrensel aile yalanları" hem güldürdü hem de bir miktar üzdü;

Küçükken her birimizin inandığı pembe yalanlar vardır. Hatta bu yalanlar pek çoğumuzun alışkanlıklarını değiştirir ve bunları ilerleyen yaşlarımızda bile değiştiremeyiz. Sizin gerçeğini öğrendiğinizde canınızı en çok yakan yalan neydi?