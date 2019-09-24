Her biri sanat eseri: Dışarıdan bakıldığında asla pasta olduklarını anlamak imkansız!

Tadına doyum olmaz kekler, kurabiyeler, pastalar bir de harika tasarımlarla sunulunca onlara hayran kalmamak elde değil. Pasta şefi Lucas Vincentini bizi tatlılara bir kez daha aşık eden şeflerden biri.

HOBİ OLARAK BAŞLAMIŞTI

Lucas, pasta yapımına ilk olarak hobi olarak başladı. Zamanla hobisi mesleğe dönüştü ve ünlü bir fırının pasta şefi oldu. Yaptığı tasarımlarla herkese hitap eden Lucas'ın her bir ürünü adeta sanat eseri gibi.

Pasta şefinin tasarımkarını ise dönüştürdüğü ürünlerden ayırt etmek bir hayli zor. Limon, cips, yumurta ya da çanta görünümü verdiği pastalar gerçeğini aratmıyorlar. İşte görüntüleriyle hayrete düşüren pasta tasarımları.

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