YEMEK

Her biri sanat eseri: Dışarıdan bakıldığında asla pasta olduklarını anlamak imkansız!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

23 yaşındaki pastacı Lucas Vincentini'nin ortaya koyduğu lezzetler tadından önce görsel olarak büyülüyor. Yemeklerin sanata dönüştüğü şu günlerde oldukça iddialı görüntüler görmeye hazır olun. İşte pastalarıyla ortaya harikalar koyan Lucas Vincentini'nin pasta tasarımları.

Tadına doyum olmaz kekler, kurabiyeler, pastalar bir de harika tasarımlarla sunulunca onlara hayran kalmamak elde değil. Pasta şefi Lucas Vincentini bizi tatlılara bir kez daha aşık eden şeflerden biri.

HOBİ OLARAK BAŞLAMIŞTI
Lucas, pasta yapımına ilk olarak hobi olarak başladı. Zamanla hobisi mesleğe dönüştü ve ünlü bir fırının pasta şefi oldu. Yaptığı tasarımlarla herkese hitap eden Lucas'ın her bir ürünü adeta sanat eseri gibi.

Pasta şefinin tasarımkarını ise dönüştürdüğü ürünlerden ayırt etmek bir hayli zor. Limon, cips, yumurta ya da çanta görünümü verdiği pastalar gerçeğini aratmıyorlar. İşte görüntüleriyle hayrete düşüren pasta tasarımları.

Kaynak

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlarBu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar
Dünya peşinde koşuyor! Kokladığınız anda libidoyu artırıyorDünya peşinde koşuyor! Kokladığınız anda libidoyu artırıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pasta tasarımları yemek sanatı lucas vincentini

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

Çukur'dan şaşırtan fragman! O isim öldü mü?

Çukur'dan şaşırtan fragman! O isim öldü mü?

870 kilo etten hazırlanıyor! 3 bin kişi için...

870 kilo etten hazırlanıyor! 3 bin kişi için...

Kas ağrılarını bıçak gibi kesen yöntem

Kas ağrılarını bıçak gibi kesen yöntem

Gece yemek yiyenler dikkat! yavaş yavaş öldürüyor

Gece yemek yiyenler dikkat! yavaş yavaş öldürüyor

Dünya peşinde koşuyor! Kokladığınız anda libidoyu artırıyor

Dünya peşinde koşuyor! Kokladığınız anda libidoyu artırıyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar

Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar

Kokladıkça libidoyu artırıyor! Şifa kaynağı tarçın her derde deva

Dünya peşinde koşuyor! Kokladığınız anda libidoyu artırıyor

Gece yemek yiyip yatmak kalk krizi nedeni

Gece yemek yiyenler dikkat! yavaş yavaş öldürüyor

Kas ağrılarının üstesinden gelen doğal kür

Kas ağrılarını bıçak gibi kesen yöntem

Yılların takım yemeği geleneği devam ettiriliyor

870 kilo etten hazırlanıyor! 3 bin kişi için...

Zero aldatmacası; Şekerli içecekler öldürüyor!

Zero aldatmacası; Şekerli içecekler öldürüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.