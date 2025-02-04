Her birimiz nasıl yazılır? Her birimiz ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Her birimiz kelimesi gündelik hayatta karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu kelime telaffuz edilirken yazıldığı gibi okunmaktadır. Ancak yazıya aktarılırken sıklıkla imla hatası yapılarak yazılmaktadır. Sözcüklerin doğru kullanımını öğrenmek için en sık başvurulan yöntemlerden biri sözlük sitelerine giriş yapmaktır. Sözlük sitesi denildiğinde ilk akla gelen ve çok sayıda kişi tarafından her gün ziyaret edilen site, Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük sitesidir.

Her birimiz nasıl yazılır?

Yazım kurallarına göre bazı sözcüklerin bitişik kullanılması, kimisinin ise ayrı yazılması gerekmektedir. Bu tür kelimeler yaygın olarak iki sözcükten oluşan kelimeleri içermektedir. Her birimiz kelimesi de yazım stilinde sıklıkla hataya düşülen sözcükler arasında bulunmaktadır. Bu yüzden her birimiz yazımı ile ilgili doğru bilgileri edinmek ve bu bilgiler doğrultusunda bu kelimeyi kullanmak büyük önem taşımaktadır. Bu sözcük “her biri” kelimesinin cümle içinde türemiş hallerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sözcükleri hatalı olarak kullanmak, cümlelerin manasını bozabildiği gibi doğru anlaşılmayı da engellemektedir. Her birimiz sözcüğü TDK nezdinde ayrı kullanılması gereken bir sözcüktür. Bu kelime “her biri” sözcüğü ile aynı anlama gelmektedir. Bu bağlamda her birimiz TDK’ye göre anlamı, “ayrı ayrı hepsi” şeklindedir.

Her birimiz ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?

Her birimiz sözcüğü birçok kişi tarafından yazılı mecralarda yaygın olarak “herbirimiz” şeklinde yazılmaktadır. Bu sözcüğün bitişik kullanılması, “ayrı mı yazılır” sorusunu da beraberinde getirmektedir. Türk Dil Kurumunun bu sözcükle alakalı belirlemiş olduğu doğru yazım stili “her birimiz” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin bitişik olarak yazılı metinlerde ya da cümle içinde kullanılması, TDK yönünden imla yanlışı yapılmış olarak değerlendirilmektedir. Tüm bu bilgileri göz önüne aldığımızda her birimiz doğru yazılışı şöyledir: