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Her derde deva! Enginarın şifa dolu 8 faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

Şifa dolu enginarın faydalarını öğrendikten sonra tadını sevmeyenler bile bir koşu manava gidip gelecekler!

Her derde deva! Enginarın şifa dolu 8 faydası

Enginarı sadece karaciğer dostu olarak biliriz ve birçok doktor tarafında önerilen doğal bir iyileştiricidir, ancak faydaları bildiğimizin çok daha ötesinde...

Kolesterolü dengeler

kolesterol
Yapılan araştırmalar sonucunda enginarın kolesterol seviyesini düzenlediğini ve özellikle de yapraklarının kötü kolesterolü hızlıca düşürdüğünü göstermektedir.

Sindirime yardımcı olur

v

Enginar, içinde barındırdığı yararlı asitler sayesinde midede bulunan zararlı asitlerle savaşır ve mide rahatsızlıklarını önler.

Kabızlığa iyi gelir

Artık hepimizin bildiği üzere yüksek oranda lif içeren meyve ve sebzeler kabızlığa çok iyi gelmektedir. Enginar da bunlardan birisidir.

Anemi hastalığını önlemeye yardımcı olur

anemi
Vücudun bir anda demir eksikliğine maruz kalması anemi hastalığını tetikler. Enginar ise demir açısından çok zengin bir sebzedir. Düzenli olarak tüketildiğinde bu hastalıktan sizi korumaya yardımcı olur.

Karaciğer dostudur

Enginar, kolesterolün yükselmesi sonucu ortaya çıkan kalp ve karaciğer rahatsızlıklarını önler. Enginar yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen kür ise bu konuda oldukça yardımcı olacaktır.

İdrar söktürücüdür

Enginarı yapraklarıyla birlikte tüketerek idrar söktürücü özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

bağışıklık
Enginar antioksidan özelliği gibi çok güçlü bir C vitamini deposudur. Bir porsiyon enginar vücudun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 35 ile 40’ını tek başına karşılar.

Kemikleri güçlendirir

kemik
Enginarın içerdiği vitaminler sadece C vitamini değil. Yüksek oranda K vitamini içeren ender sebzelerden birisidir ve kalsiyumu destekleten süt ve kefir gibi kemik sağlığını destekler.

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