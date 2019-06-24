Her derde deva! Enginarın şifa dolu 8 faydası

Enginarı sadece karaciğer dostu olarak biliriz ve birçok doktor tarafında önerilen doğal bir iyileştiricidir, ancak faydaları bildiğimizin çok daha ötesinde...
Yapılan araştırmalar sonucunda enginarın kolesterol seviyesini düzenlediğini ve özellikle de yapraklarının kötü kolesterolü hızlıca düşürdüğünü göstermektedir.
Enginar, içinde barındırdığı yararlı asitler sayesinde midede bulunan zararlı asitlerle savaşır ve mide rahatsızlıklarını önler.
Artık hepimizin bildiği üzere yüksek oranda lif içeren meyve ve sebzeler kabızlığa çok iyi gelmektedir. Enginar da bunlardan birisidir.
Vücudun bir anda demir eksikliğine maruz kalması anemi hastalığını tetikler. Enginar ise demir açısından çok zengin bir sebzedir. Düzenli olarak tüketildiğinde bu hastalıktan sizi korumaya yardımcı olur.
Enginar, kolesterolün yükselmesi sonucu ortaya çıkan kalp ve karaciğer rahatsızlıklarını önler. Enginar yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen kür ise bu konuda oldukça yardımcı olacaktır.
Enginarı yapraklarıyla birlikte tüketerek idrar söktürücü özelliğinden faydalanabilirsiniz.
Enginar antioksidan özelliği gibi çok güçlü bir C vitamini deposudur. Bir porsiyon enginar vücudun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 35 ile 40’ını tek başına karşılar.
Enginarın içerdiği vitaminler sadece C vitamini değil. Yüksek oranda K vitamini içeren ender sebzelerden birisidir ve kalsiyumu destekleten süt ve kefir gibi kemik sağlığını destekler.
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