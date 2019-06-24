Her derde deva! Enginarın şifa dolu 8 faydası

Enginarı sadece karaciğer dostu olarak biliriz ve birçok doktor tarafında önerilen doğal bir iyileştiricidir, ancak faydaları bildiğimizin çok daha ötesinde...

Kolesterolü dengeler



Yapılan araştırmalar sonucunda enginarın kolesterol seviyesini düzenlediğini ve özellikle de yapraklarının kötü kolesterolü hızlıca düşürdüğünü göstermektedir.

Sindirime yardımcı olur

Enginar, içinde barındırdığı yararlı asitler sayesinde midede bulunan zararlı asitlerle savaşır ve mide rahatsızlıklarını önler.

Kabızlığa iyi gelir

Artık hepimizin bildiği üzere yüksek oranda lif içeren meyve ve sebzeler kabızlığa çok iyi gelmektedir. Enginar da bunlardan birisidir.

Anemi hastalığını önlemeye yardımcı olur



Vücudun bir anda demir eksikliğine maruz kalması anemi hastalığını tetikler. Enginar ise demir açısından çok zengin bir sebzedir. Düzenli olarak tüketildiğinde bu hastalıktan sizi korumaya yardımcı olur.

Karaciğer dostudur

Enginar, kolesterolün yükselmesi sonucu ortaya çıkan kalp ve karaciğer rahatsızlıklarını önler. Enginar yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen kür ise bu konuda oldukça yardımcı olacaktır.

İdrar söktürücüdür

Enginarı yapraklarıyla birlikte tüketerek idrar söktürücü özelliğinden faydalanabilirsiniz.