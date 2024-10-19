MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Her detayını anlattılar! Arka Sokaklar'ın Narin cinayetini işlemesi gündem oldu! Kan donduran sahne...

Her detayını anlattılar! Arka Sokaklar'ın Narin cinayetini işlemesi gündem oldu! Kan donduran sahne...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.10.2024 09:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

19'uncu sezonuyla yeni yayın dönemine başlayan Arka Sokaklar'da 21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'in cinayeti işlendi. Narin'in unutulmaması için çaba gösteren dizi ekibi alkış topladı. Dizide kaybolan çocuğun cansız bedeninin bulunduğu sahne ise gözyaşlarına boğdu.

Her detayını anlattılar! Arka Sokaklar'ın Narin cinayetini işlemesi gündem oldu! Kan donduran sahne...

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve birçok ismin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 19'uncu sezonuyla yeni sezonda izleyiciyle buluştu. Yayın hayatına başlar başlamaz da yaptıkları göndermelerle gündem olmayı başaran dizinin yeni bölümünde 21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'in cinayeti ele alındı.

1726261046353-gokcer-tahincioglu

NARİN CİNAYETİ DETAYLARIYLA İŞLENDİ!

Yeni bölümde ise günlerdir aranan kayıp çocuğun cansız bedeni Narin gibi dere yatağında bulundu. Dizide, Narin Güran cinayetindeki bütün detaylar neredeyse işlendi. Oyuncuların performansı ve dizinin Narin'i unutturmama çabası takdir topladı.

Ekran görüntüsü 2024-10-19 092241

Rıza Baba'nın sahnesi tüyleri diken diken etti. Çocuk cinayetinin işlendiği dizide gazetecilere açıklama yapan Rıza Baba, "Bu sessizlik kimseyi kurtarmayacak. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Biz maalesef koruyamadık. Memleketin kim bilir hangi köşesinde yine ses yükselecek.Sonrası yie bir avuç toprak. En sonunda da unutacağız. Leyla gibi, Narin bir fidan gibi, Gülistan gibi unutulacak. Sonrası yine karanlık. O soru cevaplanamamış olacak. Katil kim? Boşuna sormayın bilmiyorum. Bu nasıl memleket.ana katil kim diye sormayın çünkü onu biz hariç herkes biliyor." dedi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI...

Narin Güran cinayetini belgesel gibi işleyen Arka Sokaklar'ın yeni bölümü adeta izleyenlerin içini parçaladı. Sosyal medyada ise kullanıcılar yorumsuz geçmedi.

Ekran görüntüsü 2024-10-19 092837

Ekran görüntüsü 2024-10-19 092738

Ekran görüntüsü 2024-10-19 092753

Ekran görüntüsü 2024-10-19 092824

Ekran görüntüsü 2024-10-19 093404

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar
En Çok Okunan Haberler
Atlas bebeğin ailesi yaşadıkları dehşeti anlattı

Atlas bebeğin ailesi yaşadıkları dehşeti anlattı

Bu kez sınırları zorladı... Ablası ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Bu kez sınırları zorladı... Ablası ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Hangi bakanlar değişecek? AK Parti’den ilk sinyal geldi…

Hangi bakanlar değişecek? AK Parti’den ilk sinyal geldi…

29 Ekim emekli ikramiyesi açıklaması geldi!

29 Ekim emekli ikramiyesi açıklaması geldi!

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

MEB'den 'kış saati' düzenlemesi! 81 ile genelge gönderildi

MEB'den 'kış saati' düzenlemesi! 81 ile genelge gönderildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.