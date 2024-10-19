Her detayını anlattılar! Arka Sokaklar'ın Narin cinayetini işlemesi gündem oldu! Kan donduran sahne...

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve birçok ismin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 19'uncu sezonuyla yeni sezonda izleyiciyle buluştu. Yayın hayatına başlar başlamaz da yaptıkları göndermelerle gündem olmayı başaran dizinin yeni bölümünde 21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'in cinayeti ele alındı.

NARİN CİNAYETİ DETAYLARIYLA İŞLENDİ!

Yeni bölümde ise günlerdir aranan kayıp çocuğun cansız bedeni Narin gibi dere yatağında bulundu. Dizide, Narin Güran cinayetindeki bütün detaylar neredeyse işlendi. Oyuncuların performansı ve dizinin Narin'i unutturmama çabası takdir topladı.

Rıza Baba'nın sahnesi tüyleri diken diken etti. Çocuk cinayetinin işlendiği dizide gazetecilere açıklama yapan Rıza Baba, "Bu sessizlik kimseyi kurtarmayacak. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Biz maalesef koruyamadık. Memleketin kim bilir hangi köşesinde yine ses yükselecek.Sonrası yie bir avuç toprak. En sonunda da unutacağız. Leyla gibi, Narin bir fidan gibi, Gülistan gibi unutulacak. Sonrası yine karanlık. O soru cevaplanamamış olacak. Katil kim? Boşuna sormayın bilmiyorum. Bu nasıl memleket.ana katil kim diye sormayın çünkü onu biz hariç herkes biliyor." dedi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI...

Narin Güran cinayetini belgesel gibi işleyen Arka Sokaklar'ın yeni bölümü adeta izleyenlerin içini parçaladı. Sosyal medyada ise kullanıcılar yorumsuz geçmedi.