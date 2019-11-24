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Her gece gelip aileyi izliyordu! Gerçek sonradan anlaşıldı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Sürekli tanımadığı ailenin penceresine gelip, onları dışarıdan izleyen kayıp kedinin, her geçen gün biraz daha keyifli hale gelen hikayesi.

Kediler harika canlılar, ancak bir manyak gibi sizi sürekli pencereden izliyor ve evinize girmeye çalışıyorsa işler biraz değişiyor. Eğer bu kedi hayatınızda ilk defa gördüğünüz bir kediyse işler daha da tuhaf bir hal alabiliyor. Köpeği ve erkek arkadaşıyla yürüyüşe çıktığında daha önce hiç görmediği bir kedinin kendilerini izlediğini fark eden Erin Breean’ın başına gelen şey tam da bu. Erin ilk anda, kedinin sonraki birkaç gün boyunca camdan gizli gizli kendilerini izleyeceğinden habersiz… İşte amacına ulaşmak için çok sinsi taktikler deneyen kedinin keyifli hikayesi.

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Anahtar Kelimeler:
kedi köpek evcil hayvan

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
üşenmeden okudumya ??(?'?(?'?(
adamlar neyin derdinde biz neyin derdindeyiz
hayret okudum sonuna kadar
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