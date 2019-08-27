Her gün bir adet salatalık yemenin 7 muazzam faydası

Lezzetli, kalorisi düşük ve birçok tarifin içinde değerlendirebilen salata, hiç bilmediğimiz faydalara sahip.

KEMİKLERİ VE KIKIRDAKLARI KORUR



Salatalıkta bulunan silis, kemikleri, kasları ve tendonları korumaya yardımcı olan bir maddedir. Özellikle gelişim çağındaki çocuklar ve 35 yaş sonrası kadınların her gün bir salatalık yemesi tavsiye edilir.,

NÖROLOJİK HASTALIKLARDAN KORUR



Salatalıkta bulunan fisetin bileşeni ise beyin sağlığı için son derece etkilidir.

AĞIZ KOKUSUNA ÇÖZÜM OLUR



Ağız içindeki bakterilerle mücadele eder. Bunun için 3, 4 dilim salatalığı yavaş bir şekilde çiğneyerek yiyebilirsiniz.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR



Salatalık yağ içermez ve kalori bakımından oldukça düşüktür. Yüzde 90'ı sudan oluşmaktadır. Doyurucu etkisi de bulunur. Lezzeti de son derece yerindedir. Bu sebeple salatalığı diyetinize dahil ederek sağlıklı bir şekilde kilo verme sürecine girebilirsiniz.

KOLON KANSERİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜR



İçinde bulunan fisetin maddesi flavonoidtir ve bu sayede bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir.