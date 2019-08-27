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Her gün bir adet salatalık yemenin 7 muazzam faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

Mutfakta geniş bir kullanım alanı olan salatalık, son derece sağlıklı ve hafif bir besin kaynağıdır. Salatalığın yüzde 90'ı sudur ve bu sebeple diyetlerin vazgeçilmez yiyeceklerinden biridir. Kullanım alanı sadece diyetle sınırlı değildir keza faydaları da. Düzenli salata tüketerek sağlığınızı iyileştirmeniz mümkündür.

Her gün bir adet salatalık yemenin 7 muazzam faydası

Lezzetli, kalorisi düşük ve birçok tarifin içinde değerlendirebilen salata, hiç bilmediğimiz faydalara sahip.

KEMİKLERİ VE KIKIRDAKLARI KORUR
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Salatalıkta bulunan silis, kemikleri, kasları ve tendonları korumaya yardımcı olan bir maddedir. Özellikle gelişim çağındaki çocuklar ve 35 yaş sonrası kadınların her gün bir salatalık yemesi tavsiye edilir.,

NÖROLOJİK HASTALIKLARDAN KORUR
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Salatalıkta bulunan fisetin bileşeni ise beyin sağlığı için son derece etkilidir.

AĞIZ KOKUSUNA ÇÖZÜM OLUR
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Ağız içindeki bakterilerle mücadele eder. Bunun için 3, 4 dilim salatalığı yavaş bir şekilde çiğneyerek yiyebilirsiniz.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
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Salatalık yağ içermez ve kalori bakımından oldukça düşüktür. Yüzde 90'ı sudan oluşmaktadır. Doyurucu etkisi de bulunur. Lezzeti de son derece yerindedir. Bu sebeple salatalığı diyetinize dahil ederek sağlıklı bir şekilde kilo verme sürecine girebilirsiniz.

KOLON KANSERİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜR
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İçinde bulunan fisetin maddesi flavonoidtir ve bu sayede bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir.

CİLT SAĞLIĞINA İYİ GELİR
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Yüksek su içeriği sayesinde cildi nemlendirir. Çinko ve C vitamini bakımından zengin olması da ayrı bir avantajdır. Bu sayede cildin tahriş olmasını da önler.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
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Lif açısından zengin ve su oranının yüksek olması nedeniyle sindirim sistemini düzene sokar. Kabızlık sorunu yaşıyorsanız bolca su tüketmenin yanı sıra salatalık yiyin. Etkisini anında göreceksiniz.

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salatalığın faydası salatalığın yararları sağlık ve beslenme

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