Her gün bir bardak nohut yediğinizde vücudunuzda oluşacak 10 değişiklik

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENE SOKAR Güçlü içeriği sayesinde sindirimi iyileştirir, irritabl bağırsak sendromu risklerini azaltır ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Nohutta bulunan magnezyum ve çinko gibi bazı mineraller tip 2 diyaber riskini azaltabilir.

DAHA İYİ VE BAKIMLI BİR CİLT Nohutta bulunan C, E ve K vitaminleri cilt sağlığı için önemlidir; yaraları iyileştirir, kırışıklıkları giderir, kuru cildi önler ve cildi güneşin zararlarına karşı korur.

SAĞLIKLI KEMİKLER Kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, A ve K vitaminleri içerir. Bu sayede kemik gelişimini destekler. Kemik mineralizasyonu ve kolajen üretimi için önemli bir kaynaktır.

Protein ve lifli yapısı sayesinde tok tutucu etkisi vardır. İçinde bulunan lif, bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Sindirim kolaylaşır. Aynı zamanda midedeki asit oranını da dengeler.

8 bin yıl önce Anadolu topraklarında yetiştirilen nohutun sağlığa olan faydaları büyük. Diyetinize dahil edip düzenli olarak tükettiğinizde ise şifa bulmamanız neredeyse imkansız.

KALP SAĞLIĞINI KORUR



Magnezyum ve potasyum, yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olabilir. Bu, felç veya kalp krizi geçirme ihtimalini en aza indirir.

YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN BİREBİR

Protein, A ve B vitaminleri saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur ve saç büyümesini destekler. Bu mineral yönünden zengin olan nohutu yemenin yanında nohut suyunu da saç bakımı için kullanabilirsiniz.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR



Nohut yapısı sayesinde antiinflamatuardır ve bu sayede göz rahatsızlıkları riskini önler.

BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLER

Nohutta bulunan kolin, daha iyi bellek ve işlem de dahil olmak üzere gelişmiş bilişsel performans üzerinde etkilidir.

KANSERE KARŞI ETKİLİ

Nohut, belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Kolon hücrelerinde iltihabı azaltma potansiyeline sahip olan bütirat üretimi, kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Nohut ayrıca tümör büyümesini önlemeye yardımcı olan saponinler içerir . B vitaminleri gibi diğer bazı vitaminler ve mineraller meme ve akciğer kanseri riskini azaltmada etkili olabilirler.

