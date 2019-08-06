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Her gün bir bardak nohut yediğinizde vücudunuzda oluşacak 10 değişiklik

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Zengin bir lif kaynağı olan nohut; sağlıklı yağlar, karbonhidratlar, vitamin ve mineraller içerir. Protein bakımından da güçlü bir kaynak olan bu baklagil, vejetaryen ve veganlar için et alternatifi olmaktadır. Şimdi bu harika besini düzenli olarak tüketirseniz başınıza gelecek 10 güzel olaydan bahsedeceğiz sizlere.

Her gün bir bardak nohut yediğinizde vücudunuzda oluşacak 10 değişiklik

8 bin yıl önce Anadolu topraklarında yetiştirilen nohutun sağlığa olan faydaları büyük. Diyetinize dahil edip düzenli olarak tükettiğinizde ise şifa bulmamanız neredeyse imkansız.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

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Protein ve lifli yapısı sayesinde tok tutucu etkisi vardır. İçinde bulunan lif, bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Sindirim kolaylaşır. Aynı zamanda midedeki asit oranını da dengeler.

SAĞLIKLI KEMİKLER
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Kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, A ve K vitaminleri içerir. Bu sayede kemik gelişimini destekler. Kemik mineralizasyonu ve kolajen üretimi için önemli bir kaynaktır.

DAHA İYİ VE BAKIMLI BİR CİLT
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Nohutta bulunan C, E ve K vitaminleri cilt sağlığı için önemlidir; yaraları iyileştirir, kırışıklıkları giderir, kuru cildi önler ve cildi güneşin zararlarına karşı korur.

KAN ŞEKERİNiN YÜKSELMESİNİ ÖNLER

Nohutta bulunan magnezyum ve çinko gibi bazı mineraller tip 2 diyaber riskini azaltabilir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENE SOKAR
sindirim
Güçlü içeriği sayesinde sindirimi iyileştirir, irritabl bağırsak sendromu risklerini azaltır ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

KALP SAĞLIĞINI KORUR
kalp sağlığı
Magnezyum ve potasyum, yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olabilir. Bu, felç veya kalp krizi geçirme ihtimalini en aza indirir.

YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN BİREBİR
Protein, A ve B vitaminleri saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur ve saç büyümesini destekler. Bu mineral yönünden zengin olan nohutu yemenin yanında nohut suyunu da saç bakımı için kullanabilirsiniz.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR
göz
Nohut yapısı sayesinde antiinflamatuardır ve bu sayede göz rahatsızlıkları riskini önler.

BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLER

beyin

Nohutta bulunan kolin, daha iyi bellek ve işlem de dahil olmak üzere gelişmiş bilişsel performans üzerinde etkilidir.

KANSERE KARŞI ETKİLİ
Nohut, belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Kolon hücrelerinde iltihabı azaltma potansiyeline sahip olan bütirat üretimi, kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Nohut ayrıca tümör büyümesini önlemeye yardımcı olan saponinler içerir . B vitaminleri gibi diğer bazı vitaminler ve mineraller meme ve akciğer kanseri riskini azaltmada etkili olabilirler.

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