Her gün limonlu su içtiğinizde başınıza gelecek 8 muazzam olay

Sağlıklı bir sindirim sistemi, sağlıklı bir vücudun temel taşıdır. Her sabah içeceğiniz ılık limonlu su, bağırsak sağlığını düzenler ve kolonları temizler. Uyandıktan hemen sonra limonlu ılık su için. Kabızlık diye bir sorununuz kalmayacak!

Bir narenciye meyvesi olarak limonlar, katarakt ve maküler dejenerasyona karşı koruyucu bir etki oluşturmak için birlikte çalışan C vitamini ve antioksidanlarla doludur. Bol bol için çocuklar! Havucun güzel bir alternatifi olabilir bizler için...

Her gün limon suyu içenler, daha az soğuk algınlığına yakalanıyorlar ve hasta olsalar bile hastalığın etkisi çok daha kısa sürüyor. Bu, esas olarak viral enfeksiyonlar ve bağışıklık sistemi zayıflıklarına karşı tartışmasız savunucu olan C vitamini sayesinde gerçekleşiyor. Limon da C vitamini yönünden son derece güçlü bir gıda. Yani soğuklar başlamadan biz suyumuzu içmeye başlayalım.