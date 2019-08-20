Limon suyundan elde edilebilecek bu sağlıklı ve güzellik faydalarını sizler için derledik, buyursunlar;

Her gün limonlu su içtiğinizde başınıza gelecek 8 muazzam olay

SİNDİRİM SAĞLIĞINIZ İÇİN HARİKALAR YARATIR Sağlıklı bir sindirim sistemi, sağlıklı bir vücudun temel taşıdır. Her sabah içeceğiniz ılık limonlu su, bağırsak sağlığını düzenler ve kolonları temizler. Uyandıktan hemen sonra limonlu ılık su için. Kabızlık diye bir sorununuz kalmayacak!

GÖZLERDE HAVUÇ ETKİSİ YARATIR Bir narenciye meyvesi olarak limonlar, katarakt ve maküler dejenerasyona karşı koruyucu bir etki oluşturmak için birlikte çalışan C vitamini ve antioksidanlarla doludur. Bol bol için çocuklar! Havucun güzel bir alternatifi olabilir bizler için...

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN OLDUKÇA ETKİLİDİR Limon suyunu düzenli olarak içtikçe yüzünüzdeki lekelerden kurtulacaksınız aynı zamanda var olan kırışıklıklarınız da azalacak. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan limon suyu, sağlıklı bir cildin vazgeçilmezi.

KARACİĞERİN EN YAKIN ARKADAŞI Karaciğerinizi sağlıklı tutmak, genel sağlığınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir ve limon suyu içmeniz karaciğerinizin üst seviyesinde çalışmasına yardımcı olabilir. Enzim fonksiyonunu artırarak toksinleri temizlemenin yanı sıra, limonlarda bulunan sitrik asit de zararlı bakterileri yok etmeye yardımcı olur.

DOKTORDAN AYAĞINIZ KESİLECE Her gün limon suyu içenler, daha az soğuk algınlığına yakalanıyorlar ve hasta olsalar bile hastalığın etkisi çok daha kısa sürüyor. Bu, esas olarak viral enfeksiyonlar ve bağışıklık sistemi zayıflıklarına karşı tartışmasız savunucu olan C vitamini sayesinde gerçekleşiyor. Limon da C vitamini yönünden son derece güçlü bir gıda. Yani soğuklar başlamadan biz suyumuzu içmeye başlayalım.

METABOLİZMA HIZINI ARTIRIR Diyet ve yaşam tarzınızda sağlıklı, sürdürülebilir değişiklikler yaparak kilo vermek istiyorsanız, limon suyu mükemmel bir eştir. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan limonlar, açlık kusurlarını azaltma etkisine sahip pektin lifi de içerir.

pH DENGESİNİ KORUR Vücudumuzun pH dengesini korur. Limon suyunun vücudu alkalize eden bir özelliği vardır.