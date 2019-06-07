Her gün 3 adet salatalık yediğinizde bakın neler oluyor;

Her gün salatalık yemeniz için 5 önemli neden

Hidrasyon Eğer gün içerisinde yeteri kadar su içemiyorsanız, bunun yerine salatalık yiyebilirsiniz. Salatalığın yüzde 90'ı sudan oluşur ve son derece sağlıklı bir besindir. Vücudunuzun su ihtiyacını lezzetli ve kolay yoldan sağlayabilirsiniz.

Sindirim sistemini düzene sokar Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini düzene sokar. Ayrıca salatalıklar, proteini bölen emzimler içermektedir. Bu sayede protein bakımından zengin olan et ve balık gibi yiyeceklerin, sindirim süreçlerini hızlandırır.

Nefesinizi tazeler Ağız kokusunun üstesinden gelmek için bir adet salatalık yemeniz yeterlidir. Salatalığın ağız kokusuna neden olan bakteri miktarını azaltma etkisi vardır.

Harika bir atıştırmalıktır! Cips ve çikolata gibi bağımlılık yapmaz. Kalori oranı da son derece düşüktür. Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz sevgili okur, kilo almanız imkansız :)