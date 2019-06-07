YEMEK

Her gün salatalık yemeniz için 5 önemli neden

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.06.2019 15:16 | Son Güncelleme

Harika bir atıştırmalık olan salatalığın tam da mevsimindeyiz. Sadece atıştırmalık olmakla sınırlı olmayan salatalık, aynı zamanda çok yönlü bir sebzedir. Sandviçlere, salatalara ve çeşitli garnitürlere katarak yiyeceklerinizi daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Lezzetinin yanı sıra bu harika sebzeyi yemeniz için sizlere 5 önemli nedenden bahsedeceğiz, buyursunlar.

Her gün 3 adet salatalık yediğinizde bakın neler oluyor;

Her gün salatalık yemeniz için 5 önemli neden

Hidrasyon

Hidrasyon
Eğer gün içerisinde yeteri kadar su içemiyorsanız, bunun yerine salatalık yiyebilirsiniz. Salatalığın yüzde 90'ı sudan oluşur ve son derece sağlıklı bir besindir. Vücudunuzun su ihtiyacını lezzetli ve kolay yoldan sağlayabilirsiniz.

Sindirim sistemini düzene sokar

Sindirim sistemini düzene sokar
Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini düzene sokar. Ayrıca salatalıklar, proteini bölen emzimler içermektedir. Bu sayede protein bakımından zengin olan et ve balık gibi yiyeceklerin, sindirim süreçlerini hızlandırır.

Nefesinizi tazeler

Nefesinizi tazeler
Ağız kokusunun üstesinden gelmek için bir adet salatalık yemeniz yeterlidir. Salatalığın ağız kokusuna neden olan bakteri miktarını azaltma etkisi vardır.

Harika bir atıştırmalıktır!

Harika bir atıştırmalıktır!
Cips ve çikolata gibi bağımlılık yapmaz. Kalori oranı da son derece düşüktür. Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz sevgili okur, kilo almanız imkansız :)

Sağlıklı cilt için vazgeçilmezdir

Sağlıklı cilt için vazgeçilmezdir
Potasyum, magnezyum ve silika içeren salatalık, sağlıklı bir cildin anahtarıdır. Bunun dışında anti-enflamatuar özelliği vardır. Soğuk salatalık dilimlerini şişmiş göz kapaklarınıza koyup kısa sürede iyileşmelerini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda salatalıklar güneş yanıkları ağrılarını da hafifletmeye yardımcı olabilir.
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