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'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere müjde! Her güne ayrı tarif! İşte 14 Aralık yemek menüsü

14.12.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pratik, kolayca hazırlayabileceğiniz yemek tarifleriyle sizi bugün ne pişirsem düşüncesinden kurtarıyoruz. Birbirinden leziz tariflerle yine sizlerleyiz. Lezzetli çorbalardan ana yemeklere, salatalardan tatlılara işte günün menüsü!

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere müjde! Her güne ayrı tarif! İşte 14 Aralık yemek menüsü

Akşama ne pişirsem, hangi yemeğin yanına ne gider, menü nasıl oluşturulur diye düşünmekten bıkanlar için her gün birbirinden lezzetli tarifleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Hazırladığımız tarif listeleri ile sizi bu yemeğin yanına hangi çorbayı yapsam, nasıl dengeli bir menü oluşturabilirim gibi dertlerden kurtarıyoruz! İşte 14 Aralık yemek menüsü...

YUMUŞACIK ARNAVUT CİĞERİ

Balkanlardan gelen en güzel lezzetlerden olan Arnavut ciğeri bol salata ve patates kızartması ile en sevilen pratik yemekler arasında bulunuyor. Arnavut ciğeri tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Yumuşacık arnavut ciğeri tarifi! Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Yumuşacık arnavut ciğeri tarifi! Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

NEFİS KABAK YEMEĞİ

Kabak yemeği sağlıklı beslenmek isteyenlerin favori yemeklerinden biri. Kabak içerisindeki bol lif bulunan bir yemek. Bu da hem sizi tok tutacak hem de sağlıklı beslendiğiniz için sizi zinde tutacaktır. Kabak yemeği tarifi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Hem sağlıklı hem leziz: Kabak yemeği tarifi Hem sağlıklı hem leziz: Kabak yemeği tarifi

BÖRÜLCE SALATASI

Ege'nin enfes lezzetlerinden börülce salatası bugünkü sofralarımızda yerini alıyor. Yapımı bir hayli kolay ama enfes bir lezzete sahip bir bitki börülce. Börülce salatası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Börülce Salatası Börülce Salatası


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