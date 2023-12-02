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  4. Her hafta çıkan Arda Güler dedikodularına son noktayı Ancelotti koydu! Yaptığı açıklamayla takımdan ayrılıp ayrılmayacağını itiraf etti

Her hafta çıkan Arda Güler dedikodularına son noktayı Ancelotti koydu! Yaptığı açıklamayla takımdan ayrılıp ayrılmayacağını itiraf etti

02.12.2023 13:26 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve gittiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklarla formadan uzak kalan Arda Güler için 'kiralık olarak gönderilecek' iddiaları ortaya atılırken, İspanyol ekibi konuyla ilgili kararını verdi. Real Madrid'in tecrübeli çalıştırıcısı Ancelotti bu konuyla ilgili son noktayı koydu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den ayrılarak yaz transfer döneminde İspanyol devi Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma şansı bulamazken, genç yıldız için 'kiralık gönderilecek' iddiaları ortaya atılmıştı.

İspanyol ekibine imza attığı basın toplantısında başka bir takıma kiralık olarak gitmeyeceğini belirten Arda Güler, "Birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım. Başkan ve hocamız bunun söz konusu olmadığını söyledim. Buraya oynamaya geldim." ifadelerini kullanmıştı.

ANCELOTTI SON NOKTAYI KOYDU

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Carlo Ancelotti, Arda Güler'in herhangi bir takıma kiralanmayacağını belirtti. Ancelotti, "Sakin ve huzurlu. Hepsi bu kadar. Sakatlık sonrası bir oyuncunun etkilenmesi gayet normal. Burada yeni ve takıma katkıda bulunmak istiyor. Sakatlanan oyuncu için o ana dayanmak her zaman zordur... Arda Güler'in geleceği burada ve çok iyi işler yapacak, çünkü olağanüstü bir yeteneği var" ifadelerini kullandı.

"YARIM SEZON KİRALAYALIM"

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Arda Güler'i yarım sezon kiralamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncunun önümüzdeki sezona hazırlanması için katkıda bulunmak istiyordu. Türkiye'de maçların tamamında oynatma sözü veren sarı-lacivertliler, Real Madrid'den gelen bu haber sonrası teklifini geri çekti.

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