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Her hareketi ayrı olay! Dilan Polat bu kez de pırlanta yedi! O anlara yorum yağdı "Bu da olmaz ama"

20.07.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat, abartı lüks hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. En son şarkıcılığa soyunan ve klibini paylaşan Dilan Polat, kafasına taktığı eurolar ile çok konuşulmuştu. Polat bu kez de pırlanta yediği bir video paylaştı.

Dilan Polat, pırlanta yediği video ile sosyal medyada gündem oldu. Lüks hayatıyla adından söz ettiren fenomen isim, son videosuyla olay oldu. Pırlantadan gözlük takan ve payetli büstiyer giyen Dilan Polat, tabaktan pırlanta yedi. O anlara yorum yağdı.

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Her hareketiyle gündem olmayı başaran Dilan Polat, bu kez de son paylaşımıyla konuşuluyor.

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Kafasına taktığı dolar, euro ve altınların dışında eşinin kendisini Kısmetse Olur Melis ile aldatması iddialarıyla da uzun süre konuşulmuştu.

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Instagram hesabından pırlanta yediği anları asmr videosu tarzında paylaşan Dilan Polat'a adeta yorum yağdı.

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Ünlü bir markanın peçetesiyle ağzını silen Polat'a bir o kadar da tepki geldi.

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PIRLANTA GÖZLÜK, PIRLANTA YEMEK

Videoda pırlanta gözlük takan ve payetli büstiyer giyen Polat, tabağındaki pırlantaları da yemekten geri durmadı.

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Videoyu gören kullanıcıların bir kısmı "Bu kadar da olmaz ama", "Kimi mücevher yer kimi kuru ekmek bulamaz" gibi yorumlarda bulundu.

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Bir kısım ise "Sessiz olun big boss doğdu", "Başkası yapsa yadırgarız. Dilan Polat yapınca normal geliyor", "Dilan dişinde pırlanta kalmış" gibi yorumlarda bulundular.

İşte o anlar...

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