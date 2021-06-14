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Her kan bağışıyla hastalara umut, çevresindekilere örnek oluyor

14.06.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 13 yıldır düzenli kan bağışında bulunan Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca: - "Kan verdiğim müddetçe sağlık problemi yaşamadım, kendimi daha da zinde hissettim. Bütün vatandaşlarımıza kan bağışını tavsiye ediyorum"

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NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, 2008'den beri düzenli olarak yaptığı kan bağışıyla hastalara umut, çevresine örnek oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yaklaşık 7 yıldır yöneticilik yapan 57 yaşındaki Koca, 2008'de radyodan duyduğu "hastanede yatan bir hasta için acil kana ihtiyaç vardır" anonsu üzerine hastaneye giderek kan bağışı yaptı.

Bu davranışını düzenli hale getiren Koca, aradan geçen 13 yılda 27 kez kan bağışında bulunarak hem kendi hem de başkalarının sağlığına katkı sundu.

Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki Türk Kızılay kan bağış çadırında 27'nci kan bağışını yapan Koca, AA muhabirine, 14 Haziran'ın Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü olduğunu hatırlattı.

Yaklaşık 13 yıldır düzenli kan bağışladığını belirten Koca, "Kan, birçok alanda kullanılıyor. Hem toplumsal yardımlaşmada hem de acil kaza durumunda kana ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden sağlıklı, duyarlı vatandaşları Türk Kızılaya kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Hem kendi sağlıkları için hem de toplumsal yardımlaşma için kan vermenin çok önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Koca, çevresindekileri de kan bağışı konusunda bilgilendirdiğini ifade ederek, kan bağışı yapmanın sağlık açısından önemine dikkati çekti. Bugüne kadar yaptığı kan bağışlarında hiçbir sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Koca, "Her kan verişimde müthiş ferahlama hissediyorum." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayın 10 kez kan bağışında bulunanlara bronz madalya verdiğini anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"25 bağışta ise gümüş madalya veriyor. Bronz madalyamız geldi. 25'i de doldurduğum için gümüş madalyanın tarafımıza gönderileceğini ifade ettiler. Kan bağışı, sağlık açısından, kanın tazelenmesi, yenilenmesi için çok önemli. Kan verdiğim müddetçe sağlık problemi yaşamadım, kendimi daha da zinde hissettim. Bütün vatandaşlarımıza kan bağışını tavsiye ediyorum."

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