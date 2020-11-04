Her kaşığı şifa! Hem ekonomik hem organik sirke yapılışı

Sirkenin hayatımızdaki yeri oldukça geniş. Turşu kurarken, salatada, temizlikte, yıpranan saçlarımızı canlandırırken ve daha birçok alanda elimiz hep sirkeye gidiyor. Hal böyle olunca sirkeden azami faydalanabilmeniz için sirkenin doğal ve katıksız olması gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken en doğru şey kendi sirkenizi üretmek! İşte en doğalından evde sirke yapımının püf noktaları…

ŞİFASI BOL ELMA SİRKESİ

En çok tercih edilen ve sevilen sirkelerin başında elma sirkesi geliyor. Faydası bol olan bu sirkenin, tadı da bir o kadar şahane. Birçok alanda kullanabileceğiniz elma sirkesinin gelin yapılışına bir göz atalım.

MALZEMELER

1 kg elma

2 yemek kaşığı bal

3 litre su

1 çay bardağı nohut

½ çay bardağı bulgur

YAPILIŞI

Elmaları güzelce yıkayın ve kurulayın.

Yıkadığınız elmaları kabukları ile birlikte çekirdekli kısımlarını çıkararak minik minik doğrayın.

İçme suyu koyduğunuz büyük bir cam kavanozun içerisine elmaları ekleyin.

Üzerine balı, bulguru ve nohudu da ilave edin ve plastik bir kaşıkla karıştırın.

Kavanozun üzerini hava alan bir tülbent ile örtün ve kapağını sıkıca kapatın.

20 gün boyunca günde 1 kez tahta kaşık yardımı ile karıştırarak güneş görmeyen serin bir ortamda sirkenizi bekletin.

20 günün sonunda elmaların dibe çökmeye başladığını göreceksiniz.

Daha sonra 20 gün boyunca hiç karıştırmadan karışımı saklayın.

Ardından oluşacak sirke anasını alın ve elma sirkenizi süzdürün.

Ve elma sirkeniz kullanıma hazır, afiyet olsun!

Elinizde daha önceden sirke anası bulunuyorsa bal, bulgur ve nohut kullanmanıza gerek kalmadan sirkenizi yapabilirsiniz.