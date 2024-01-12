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  4. Her sahnesi olay olmuştu... RTÜK Başkanı'ndan dikkat çeken 'Kızıl Goncalar' yorumu: "'Kızıl Goncalar' dizisi ‘dakika bir gol bir’ yaptı!"

Her sahnesi olay olmuştu... RTÜK Başkanı'ndan dikkat çeken 'Kızıl Goncalar' yorumu: "'Kızıl Goncalar' dizisi ‘dakika bir gol bir’ yaptı!"

12.01.2024 17:45 | Son Güncelleme:
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Kızıl Goncalar‘ dizisine verilen 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezasıyla ilgili konuştu. Şahin, “Kızıl Goncalar dizisi ‘dakika bir gol bir’ yaptı” dedi.

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümden itibaren gündemden düşmüyor.

Son olarak RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti.

Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı için yapılan başvuru reddedilmiş dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı.

'DİZİ DAKİKA BİR GOL BİR YAPTI'

TV100'ün haberine göre RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızıl Goncalar’la ilgili konuştu.

Şahin, “Kızıl Goncalar dizisi ‘dakika bir gol bir’ yaptı. Bakın RTÜK 1994 yılında kuruldu. RTÜK’ün tarihi boyunca bu denli şikâyet alan yapım hatırlamıyorum. 36 bine yakın vatandaşın tepkisi görmezden gelinebilir mi? Uzmanlarımız yapımı titizlikle ele aldı. Dizideki hassas noktaları belirledik, yayıncılık ilkelerine aykırı halleri tek tek çıkardık. Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez. Değerlerimizi küçümseyemez. Algı oyunlarıyla vatandaşlarımızı aşağılayamaz” dedi.

‘SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL’

Şahin “Bizim görevimiz RTÜK olarak vatandaşlarımızın hakkını savunan 6112 sayılı yasayı uygulamaktır. Hiç kimsenin halkın bir bölümünü hakir görmeye hakkı yoktur. Gözümüzün içine baka baka yapılanlara karşı sessiz kalmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı.


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