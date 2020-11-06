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Her sayı için bir fidan dikecekler

HATAY HABERLERİ  | 06.11.2020 13:10 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören bölgelere fidan dikmek için "Her sayı bir fidan" adı altında Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Her sayı için bir fidan dikecekler

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören bölgelere fidan dikmek için "Her sayı bir fidan" adı altında Voleybol Turnuvası düzenlendi. Öğrenciler 450 sayıya karşılık ormanlık alana 450 adet fidan dikecek.
Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınında zarar gören yaklaşık 300 hektar arazinin yeşillendirilmesi için öğrenciler de çalışmalar yapıyor. Belen ilçesinde eğitim veren bir okulun öğrenci ve öğretmenleri sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde voleybol turnuvası düzenleyerek turnuvada alınacak her sayı için bir fidan dikme kararı aldı. Turnuvaya katılım sağlayan her sınıfa toprak, meşe, palmiye, kavak, çam, söğüt ve yaprak gibi isimler verildi.
Turnuvaya katılan tüm takımlar galip veya mağlup fark etmeksizin atılan her sayı için bir fidan galibiyet başına ise birer hayvan kulübesi okul tarafından temin edilmesi planlandı ve maçlarda toplamda 450 sayı atıldığı için okul tarafından 450 fidan 5 adet de kedi evi temin edildi.
11 Kasım’da düzenlenecek fidan dikme seferberliğinde kulübe ve fidanlar öğrenciler tarafından toprakla buluşturulacak.

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