Her şey 12 dakikada oldu! Al Ahli, Merih Demiral ile geri döndü... İnanılmaz maç

Suudi Arabistan Pro Lig’in 3. haftasında Al Ahli ile Al Hilal nefes kesen bir mücadelede 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Al Hilal, son dakikalarda Al Ahli’nin inanılmaz geri dönüşüne engel olamadı. Mücadelede Merih Demiral gol sevinci yaşarken Yusuf Akçiçek kısa süre şans buldu. İşte detaylar...

Her şey 12 dakikada oldu! Al Ahli, Merih Demiral ile geri döndü... İnanılmaz maç
Berker İşleyen
Suudi Arabistan Pro Lig’in 3. haftasında Al Ahli ile Al Hilal, King Abdullah Sports City’de kozlarını paylaştı. Maçın ilk bölümünde üstün olan Al Hilal, 12. dakikada Theo Hernandez’in, 24. ve 41. dakikalarda ise Malcom’un golleriyle 3-0 öne geçti.

BERABERLİĞİ MERİH GETİRDİ

Her şey 12 dakikada oldu! Al Ahli, Merih Demiral ile geri döndü... İnanılmaz maç 1

Ancak ikinci yarının son çeyreğinde rüzgar tersine döndü. Al Ahli, 78 ve 87. dakikalarda Ivan Toney’nin attığı gollerle farkı bire indirdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Merih Demiral, takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Al Hilal’de Yusuf Akçiçek, karşılaşmaya 89. dakikada dahil olurken, Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı ve ağları havalandırarak takımına kritik puanı getirdi.

Bu sonuçla iki takım da puanını 5’e yükseltti. 4. haftada Al Ahli, Al Hazem deplasmanına giderken, Al Hilal sahasında Al Okhdood’u ağırlayacak.

Canlı Skor

