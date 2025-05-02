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Her şey 15 dakikada oldu, Fatih Terim kendisi bile inanamadı! Maç sonunda itiraf etti: İlk kez başıma geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.05.2025 08:55
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Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'da sürdüren tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, son oynanan Al-Fateh mücadelesinde beklemedik bir skor alırken her şey 15 dakika içerisinde gerçekleşti. Maçın ardından konuşan Terim, "Kariyerimde ilk kez ilk çeyrekte üç gol yedim" dedi. Bu sözler Suudi Arabistan medyasında da çok konuşuldu. İşte detaylar...

Her şey 15 dakikada oldu, Fatih Terim kendisi bile inanamadı! Maç sonunda itiraf etti: İlk kez başıma geldi

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab deplasmanda Al Fateh ile karşı karşıya geldi. Al Fateh Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

HER ŞEY 15 DAKİKADA OLDU

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Mücadelede tüm goller, ilk yarıda geldi. Al Fateh'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Matias Vargas, 4. dakikada Sofiane Bendebka ve 16. dakikada Murad Batna kaydetti.

Al Shabab'ın tek golü ise 13. dakikada Cristian Guanca'dan geldi. Öte yandan Al Shabab'da Daniel Podence, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fatih Terim'in ekibi sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

KENDİSİ BİLE İNANAMADI

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Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, ilk kez bir rakibin kendi takımına karşı ilk çeyrekte (ilk 15 dakika) 3 gol bulduğunu belirtti.

Terim konuşmasında, "El-Fetih'i tebrik ediyorum. Kazanmayı hak ettiler. Kariyerimde ilk kez ilk çeyrekte üç gol yedim" dedi. Bu sözler Suudi Arabistan medyasında da çok konuşuldu.

SERİ SONA ERDİ

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Al Shabab'ın aldığı bu yenilgi sonrasında Terim'in 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Al Shabab bu skorla 51 puanda kaldı ve 6. sırada kaldı.

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Fatih Terim Suudi Arabistan son dakika
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