Her şey normaldi ta ki tuvalete gidene kadar! Öyle bir yere ayna yerleştirmişler ki görenler inanamıyor

İnsanların bir işletmede tuvaleti ziyaret etmelerinin tek nedeni ihtiyaçlarını gidermek değildir. Bazen aynada kendimize bir göz atmak isteriz ve hatta belki de biraz makyaj yapmak ya da kendimize çeki düzen vermek isteyebiliriz. Ya da tamamen fotoğraf çekmek için bile kullanabiliriz. Ama ne yazık ki, her banyo aynası tasarımı mantıklı bir şekilde yapılmayabiliyor.

Banyo aynaları ile gülme krizine sokan o tasarımları sizler için derledik. İşte o tuhaf aynalar...



