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Her şey normaldi ta ki tuvalete gidene kadar! Öyle bir yere ayna yerleştirmişler ki görenler inanamıyor

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 24.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Bazı eğlenceli kişiler sosyal medya hesaplarından banyo özçekimi yaparak en tuhaf banyo aynalarının bir listesini oluşturmuş oldu. Tuhaf yerleşimlerden tuhaf optik yanılsamalar yaratmaya, camsız ayna çerçevelerine, uygun olmayan yerleşimlere kadar, bu aynaların ne kadar yararlı olduğundan emin değiliz, ama eğlenceli olduklarından eminiz.

Her şey normaldi ta ki tuvalete gidene kadar! Öyle bir yere ayna yerleştirmişler ki görenler inanamıyor

İnsanların bir işletmede tuvaleti ziyaret etmelerinin tek nedeni ihtiyaçlarını gidermek değildir. Bazen aynada kendimize bir göz atmak isteriz ve hatta belki de biraz makyaj yapmak ya da kendimize çeki düzen vermek isteyebiliriz. Ya da tamamen fotoğraf çekmek için bile kullanabiliriz. Ama ne yazık ki, her banyo aynası tasarımı mantıklı bir şekilde yapılmayabiliyor.

Banyo aynaları ile gülme krizine sokan o tasarımları sizler için derledik. İşte o tuhaf aynalar...

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