Her şey tersine döndü! Saran'dan sürpriz Tedesco hamlesi

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili aldığı tavrında geri adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce yeni sözleşme için görüşmelerde bulunduğu Alman teknik adamla sezon sonunda yolları ayırma konusunda yeni bir düşünceye sahip oldu.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe cephesinde son günlerde sıkça konuşulan teknik direktör Tedesco'nun performansına dair fikir farklılığı oluştu. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu son haftalara kadar performansından çok memnun olsa da son dönemde gelinen süreç genç hocayla sezon sezon sonunda yolların ayrılabileceği fikrini düşündürdü.

KÖTÜ SONUÇLAR EKSİ YAZDI!

Her şey tersine döndü! Saran dan sürpriz Tedesco hamlesi 1

Sabah gazetesinin özel haberine göre yönetim kurulu üyeleri, Tedesco’nun takıma kattığı disiplin, oyun planı ve saha içi yapıdan memnun olduğunu belirtirken, son dönemde arka arkaya alınan kötü sonuçlar farklı fikirlerin oluşmasına neden oldu.

Sarı-lacivertli takım finalin İstanbul'da olduğu UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham'a karşı çok erken veda edilmesi üzerine Tedesco'nun hanesine bir eksi yazdı. Ardından şampiyonluk hedeflenen bir sezonda Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleri de eklenince Tedesco ile ilgili fikirler tümden değişmeye başladı.

KADRO TERCİHİ VE DEĞİŞİKLİKLER TARTIŞILDI!

Her şey tersine döndü! Saran dan sürpriz Tedesco hamlesi 2

Son dönemde kadro seçimleri ve maç içi hamleleri kamuoyunda eleştiri konusu olan 40 yaşındaki teknik adamın tercihleri, özellikle kritik karşılaşmalarda yoğun şekilde tartışılmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Antalya deplasmanında takımının başında sahaya çıkamamış, mücadeleyi tribünden takip etmek zorunda kalmıştı. Bu gelişme, hem taraftarlar hem de spor yorumcuları arasında teknik ekibin planlamasına dair yeni değerlendirmelerin yapılmasına yol açmıştı.

TEK ŞART: ŞAMPİYONLUK

Her şey tersine döndü! Saran dan sürpriz Tedesco hamlesi 3

Teknik direktör Tedesco ile lige fırtına gibi giren Fenerbahçe'de hem taraftar hem de yönetim yeni sözleşme için fikir birliğine varmıştı. Fakat devre arasından sonra alınan sonuçlar istenildiği gibi olmayınca sözleşme konusu şimdilik rafa kalktı. Yönetim yeni sözleşme için tek şart olarak lig şampiyonluğunu görüyor.

Sezon başında Jose Mourinho'nun yerine geldikten sonra oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Alman teknik adam, ligde 13 galibiyet 8 beraberlik aldı ve mağlup olmadı. Tedesco Avrupa'da ise D.Zagreb ve Aston Villa'ya mağlup olup, FCSB, Ferencvaros, V.Plzen ile berabere kalmıştı. Öte yandan Nice, Stuttgart ve Brann'ı da geçmeyi bilmişti.

