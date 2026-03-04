SPOR

Şenol Güneş ve İsmail Türüt’ten yılın düeti! "Ben Seni Sevduğumi" performansı sosyal medyayı salladı

Türk futbolunun usta isimlerinden teknik direktör Şenol Güneş ve şarkıcı İsmail Türüt’ün "Ben seni sevduğumi" düeti, sosyal medyada 24 saat içinde izlenme rekorları kırdı. Sahadaki taktik dehasını mikrofona taşıyan Güneş, kamera karşısındaki samimiyetiyle de gönülleri fethetti.

Özellikle Trabzonspor ve Beşiktaş performanslarıyla adından söz ettiren deneyimli teknik adam bir mekanda şarkıcı İsmail türüt ile "Ben Seni Sevduğumi" şarkısında unutulmaz bir düete imza attı. İşte o görüntüler...

DÜET YAPTILAR!

Yeşil sahaların tecrübeli ismi Şenol Güneş, bu kez taktik tahtasının başında değil, kameralar karşısında Karadeniz rüzgarları estirdi. Karadeniz müziğinin güçlü sesi İsmail Türüt ile bir araya gelen usta teknik adam, bölgenin sevilen eserlerinden "Ben Seni Sevduğumi" şarkısında unutulmaz bir düete imza attı. Şenol Güneş’in kendine has üslubuyla türküye eşlik ettiği anlar, kısa sürede sosyal medyada izlenme rekorları kırırken; ikilinindüteti izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

NOTALARIN DA USTASI...

Futbol dünyasındaki ciddi ve disiplinli duruşuyla tanınan Güneş’in, hemşehrisi İsmail Türüt ile sergilediği bu neşeli performans, başarılı teknik adamın sanatçı yönünü de gözler önüne serdi. "Sahanın profesörü, notaların da ustası" yorumlarına neden olan bu sürpriz iş birliği, Karadeniz kültürünün sıcaklığını ve samimiyetini bir kez daha ekranlara taşırken; Şenol Güneş’in hobi olarak da olsa müzikle olan bu derin bağı hayranlarını şaşırttı.

Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Trabzonspor İsmail Türüt şarkı
