Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer! Sacha Boey'i de geçiyor

Galatasaray'da her geçen gün adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz için transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Juventus eşleşmesinde rakibi darmadağın eden Milli futbolcu performansıyla maça resmen damgasını vurdu. Genç futbolcu gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesinde ön sıralarda duruyor.

Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz gösterdiği başarılı performansla resmen gözleri kamaştırıyor. Sarı-kırmızılı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerine karşı ezivi bir güç uygularken, transfer piyasasındaki rakamlarını da aynı oranda arttırdı.

SEZONA DAMGASINI VURUYOR...

Genç yıldızın bu kadar talep görmesinin arkasında, bu sezon Galatasaray formasıyla yakaladığı çarpıcı istatistikler yatıyor. Barış Alper Yılmaz, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı 37 resmi maçta 10 gol ve 12 asistlik muazzam bir skor katkısı sağladı. Sadece hücumda değil, maç başına girdiği 14 ikili mücadelenin %62’sini kazanması ve 34.8 km/s hıza ulaşan deparları, onu Avrupa’nın en atletik "kanat forvetleri" arasına yerleştirdi. Hem kanatta hem de sol bek gibi savunma ağırlıklı mevkilerde "joker" rolünü başarıyla üstlenmesi, modern futbolun aradığı çok yönlülüğü fazlasıyla karşılıyor.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇMESİ BEKLENİYOR...

Barış Alper Yılmaz’ın transferi gerçekleşirse, Sacha Boey’in 30+5 milyon Euro’luk Bayern Münih transferini geride bırakarak Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olması bekleniyor. Galatasaray yönetiminin masadaki alt sınırı 45 milyon Euro olarak belirlediği ve bonuslarla birlikte bu rakamın 50-55 milyon Euro seviyelerine çıkabileceği konuşuluyor. Bu transfer, sadece kulüp bazında değil, bir Türk oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak da tarihe geçecek.

PREMİER LİG İÇİN "BİÇİLMİŞ KAFTAN"

Milli futbolcu atletizm ve tempo olarak özellikle Premier Lig devlerinin iştahını kabartıyor. Liverpool’un yüksek presli oyun sisteminde "fiziksel canavar" profilli oyunculara ihtiyaç duyması, Barış Alper’i listenin ilk sırasına taşıyor. Eğer transfer Premier Lig’e gerçekleşirse, fiziksel verileri (hız, dayanıklılık, ikili mücadele başarısı) sayesinde ligin en atletik kanat oyuncuları listesinde doğrudan ilk 5’e gireceği öngörülüyor.

Öte yandan oyuncuya İtalya'dan ve İspanya'dan yüksek ilgi bulunuyor. İtalya'dan Juventus'un da büyük ilgi gösterdiği oyuncu Napoli ile olan anlaşma nedeniyle Juventus'a transferi zor görünse de Atletico Madrid ve Liverpool oyuncuyu listesine ekledi.

