Her şeyi bırakıp eşi için Amerika'ya yerleşmişti! Yeşim Erçetin kocasından şiddet gördü

Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin, iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip Miami’ye yerleşmişti. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Yeşim Erçetin burada doğum koçluğu da yapmaya başlamıştı.

Yeşim Erçetin şimdilerde üçüncü eşiyle gözlerden uzakta bir yaşam sürüyordu. Erçetin'in evliliğinde krizler çıkmaya başladı.

Ünlü isim yüzünün halini paylaşarak eşinden gördüğü şiddeti anlattı.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; 2 yıl önce Fevzi Kardeseci ile evlenip Amerika’ya yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin eşinden şiddet gördüğünü açıkladı.

Erçetin “Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum” dedi.





