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Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin cezasını açıklayınca Aleyna tepki gösterdi! "Boş yapma"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.04.2024 07:31
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Ogeday ile yumruklaşan ve küfürler yağdıran Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı sert ifadeler kullandı. Diskalifiye beklenirken verilen ceza herkesi şaşırttı. Cezayı duyan Yunus Emre'nin yakın arkadaşı Aleyna ise isyan etti.

Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin cezasını açıklayınca Aleyna tepki gösterdi! "Boş yapma"

Survivor All Star'da Ogeday ve Yunus Emre arasında inanılmaz anlar yaşandı. Küfürler ve yumruklar havada uçuşurken ekranda o görüntüler sansürlendi. Konseyde ise Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye sert ifadeler kullandı.

Ilıcalı "Sayende yeni bir yaptırım bulduk. Bu kim ya? Kim ya olay nedir? Şu olaydan sonra utanmıyorsun haklı diye anlatıyorsun bir şey yapmadı kardeşim" diyerek Yunus Emre'ye 8 oyun ve 8 ödülden men cezası verdi.

DRTRYT

Cezayı duyan Aleyna ise kendini tutamayarak "Takım olarak cezalandırılıyoruz, yani cezayı aslında takım da almış oluyor. Yunus başarılı bir yarışmacı. Onun oynamaması bizi de çok etkileyecek. Kader oyunlarını etkileyecek ne yapacağız?" dedi.

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"YUNUS BOŞ YAPMA"

Yunus Emre ise gülerek "Yazacaksınız potaya" derken Ilıcalı ise "Ne yapmamızı istiyorsun?" dedi.

Ekran Alıntısı

Aleyna ise arkadaşına kızarak "Yunus boş yapma" dedi. Ilıcalı ise Aleyna'ya sitem ederek "Enerjinizi kendi adamınızı tutmaya harcasaydınız" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı Aleyna Kalaycıoğlu
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