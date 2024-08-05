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Her şeyi bırakıp köye yerleşti! Ceylan Ertem şehirde yaşadığı çirkin olayı anlattı: Evimin camına dayanıp...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.08.2024 14:36
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Şarkıcı Ceylan Ertem bir süre önce köye yerleşmişti. İstanbul'u terk eden ünlü isim şehirde yaşadığı çirkin olayı anlatarak "Şehirden yılıp, köye taşındım. Yıllarca ıssız köydeki evimizde anahtar kapıda yattım, gram korku hissetmeden, çünkü 6 köpek evladımlaydım" dedi.

MYNET- Şarkıcı Ceylan Ertem kısa süre önce İstanbul'dan ayrılma kararı almıştı. Stüdyosunu da taşıdığı köy evinde huzurlu vakit geçiren Ceylan Ertem doğayla iç içe yaşıyor.

Son dönemde sokak hayvanları hakkında verilen karara tepkisini göstererek gündeme gelen Ceylan Ertem şehirden taşınmasına dair konuşurken yaşadığı iğrenç olaya da değindi.

"Kadıköy’de evimin camına dayanıp mastürbasyon yapan adam oldu korkuyla yaşıyordum" diyen Ceylan Ertem devamında şunları yazdı:

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"SİZE BİR TAVSİYEM OLACAK..."

"Sevgili arkadaşımız Değer Deniz’in evine giren hırsız tecavüz edip, öldürdü onu.
Yıllardır aşamadığımız bir kayıptır bu. Şimdi size bir tavsiyem olacak: Şehirden yılıp, köye taşındım. Yıllarca ıssız köydeki evimizde anahtar kapıda yattım, gram korku hissetmeden çünkü 6 köpek evladımlaydım.

İstanbul'u terk etti! "Neden şehrin ortasında yaşamıyorum?" İstanbul'u terk etti! "Neden şehrin ortasında yaşamıyorum?"

Şimdi de aynı iç huzuruyla yaşıyorum. Tavsiye ederim kızlar köpek sahiplenin bu rezil dünyadaki en centilmen koruyucularınız onlar. Siz de onların en azılı koruyucuları oluyorsunuz tabii. Yaklaşanı birlikte alt etme gücünüzün boyutları devasa... Beni bunca yıl her türlü pislikten, tehlikeden korumuş -ki bunu yapmasalar da vardım bu davaya- evlatlarımı kimseye yedirtmem! Evlatlarımın kardeşleri sokak canlarını da..."

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