Her şeyi reklam arasında anlatmış! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin transferini duyurmuş

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde A Spor'un yayınına katılan ve dikkat çeken açıklamalarda bulunan Okan Buruk'un reklam arasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin transferini duyurduğu öğrenildi.

Yayındaki isimlerden Ender Bilgin, reklam arası verildiği sırada Okan Buruk'un son günlerde transferin 1 numarası olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştuğunu ifade etti.

"OKAN BURUK'TAN ÖĞRENDİK"

"Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na olan ilgisi gündemin ilk sırasına oturdu. Biz de Okan Buruk ile yaptığımız programın reklam arasında Fenerbahçe'nin bu konuda ciddi olduğu bilgisini Okan Buruk'tan öğrendik"

"FENERBAHÇE CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYOR" DEDİ

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'yla ciddi şekilde ilgileniyor belli bir aşamaya geldi. Ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'yla olası eşleşmesi biraz yavaşlatabilir süreci. Kerem, Nice maçında oynamayacak. Duyduğumuz kadarıyla çok kendini riske etmek istemiyormuş."