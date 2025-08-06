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Her şeyi reklam arasında anlatmış! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin transferini duyurmuş

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ı çalıştıran ve oldukça başarılı işlere imza atan Okan Buruk'un katıldığı bir yayında ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin gündemindeki ismi duyurduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Her şeyi reklam arasında anlatmış! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin transferini duyurmuş
Berker İşleyen

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde A Spor'un yayınına katılan ve dikkat çeken açıklamalarda bulunan Okan Buruk'un reklam arasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin transferini duyurduğu öğrenildi.

Yayındaki isimlerden Ender Bilgin, reklam arası verildiği sırada Okan Buruk'un son günlerde transferin 1 numarası olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştuğunu ifade etti.

"OKAN BURUK'TAN ÖĞRENDİK"

Her şeyi reklam arasında anlatmış! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ezeli rakipleri Fenerbahçe nin transferini duyurmuş 1

"Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na olan ilgisi gündemin ilk sırasına oturdu. Biz de Okan Buruk ile yaptığımız programın reklam arasında Fenerbahçe'nin bu konuda ciddi olduğu bilgisini Okan Buruk'tan öğrendik"

"FENERBAHÇE CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYOR" DEDİ

Her şeyi reklam arasında anlatmış! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ezeli rakipleri Fenerbahçe nin transferini duyurmuş 2

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'yla ciddi şekilde ilgileniyor belli bir aşamaya geldi. Ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'yla olası eşleşmesi biraz yavaşlatabilir süreci. Kerem, Nice maçında oynamayacak. Duyduğumuz kadarıyla çok kendini riske etmek istemiyormuş."

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