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Her yeri aradılar ancak suçluyu bulamadılar... Gerçek sonradan ortaya çıktı: Mahkumu unutmuşlar!

ABD'nin Georgia eyaletindeki hapishanede, firar ettiği sanılan ve 12 saat boyunca acil durum halinde aranan mahkumun, adliye nezarethanesinde unutulduğu ortaya çıktı.

Her yeri aradılar ancak suçluyu bulamadılar... Gerçek sonradan ortaya çıktı: Mahkumu unutmuşlar!
Çiğdem Sevinç

ABD basınındaki haberlere göre, Georgia eyaletindeki hapishane yetkilileri, sayım sırasında 1984'te cinayetten hüküm giyen Julian Brooks Deloach isimli mahkumun hücresinde olmadığını fark etti.

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HİÇBİR YERDE BULAMADILAR

Hapishanede acil durum ilan eden yetkililer, tüm kapıları kilitleyerek mahkumu aramaya başladı. Tüm hücreleri arayan yetkililer, kamera kayıtlarını incelemeye karar verdi.

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12 SAAT BOYUNCA BEKLEMİŞ

Yetkililer, firari olduğu zannedilen mahkumun adliye nezarethanesinde unutulduğunu ve mahkumun 12 saat boyunca orada beklediğini fark etti.

(DHA)

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cinayet cezaevi hapishane mahkum suçlu
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