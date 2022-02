Her yüz için farklı burun estetiği planlanması önerisi

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Erkan Soylu, rinoplastinin kişiye özel planlanması gerektiğini belirterek, "Her yüz, her cilt ve her burun farklı dinamiklere sahiptir. Kıyaslama bir başkasının burnuyla değil, ameliyat öncesindeki burnunuzla yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Soylu, burun ameliyatlarında iki hedefin amaçlandığını, bunlardan birinin daha rahat nefes almak, ikincisinin ise daha iyi bir görünüm elde etmek olduğunu aktardı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ameliyattan sonra burun daha iyi bir görünüme kavuşmuş ve daha rahat nefes alıyorsa, ameliyat başarılı olmuş denebilir. Her burun her şekilde yapılamaz. Örneğin, ileri düzeyde kalın ve yumuşak dokunun baskın olduğu bir burunda çok küçültme yapılamaz ya da sivri ve keskin hatlar elde edilemez. Bu burunda daha sınırlı bir küçültme, şekil değiştirme ve yumuşak hatlara sahip bir burun elde edilebilir. Başka bir örnek de alnı sığ, küçük ve geride olan bir hastada alından buruna geçişte derin bir kavis elde edilemez. Bu hastalarda daha düzgün bir burun sırtı elde etmek, yüz ile daha uyumlu olacaktır. Yuvarlak yüze uzun burun, uzun yüze kısa ve çok kalkık burun, büyük yüze küçük burun, küçük yüze büyük burun gibi işlemler uygun olmayacaktır."

Her yüz için burun estetiğinin farklı olduğunu vurgulayan Soylu, "Rinoplastinin kişiye özel planlanması gerek. Her yüz, her cilt ve her burun farklı dinamiklere sahiptir. Dolayısıyla farklı burunlardan farklı sonuçlar çıkacaktır, çıkmalıdır. Bizim burun ameliyatlarında amacımız, herkese aynı burnu yapmak değildir. Her yüzün güzel ve başarılı burnu birbirinden farklıdır. Kıyaslama bir başkasının burnuyla değil, ameliyat öncesindeki burnunuzla yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Soylu, hastaların birbirleriyle burunlarını kıyaslamasının doğru olmadığını vurgulayarak, başarılı burnun her yüz için farklı olduğunu kaydetti.