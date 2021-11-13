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Hera Aslan: Çocuk yapmak için evliliği beklemem

13.11.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hera Aslan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı aranjör Ozan Doğulu ile ilişkisi hakkında konuştu. Muhabirlerin, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Aslan, "Nikah konusunu ikimiz de hiç gündeme getirmedik. Ozan bana devamlı 'Eşim' diyor, ben de ona 'Eşim' diyorum. Çocuk yapmak için de evliliği beklemem" şeklinde konuştu.

Hera Aslan: Çocuk yapmak için evliliği beklemem

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ünlü aranjör Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda sahne aldı.

Muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Aslan, "İnsanlar canlı müziğe yöneldi. Burada her türlü müzik yapılıyor. Ben de sahne sıramı bekliyorum. Z kuşağı bile artık 90'ları dinliyor. Ben de canlı söylüyorum. Playback söylemiyorum, tercih etmiyorum." dedi.

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"KENAN BENİ KIRMADI"

Yeni projelerinden söz eden Hera Aslan, "Bu ayın sonuna doğru çıkacak bir Kenan Doğulu şarkısının klibini çektik. Cover yapacağım. Çok istediğim bir şarkısı vardı. Kırmadı beni sağ olsun, verdi. Ozan da aranjesini yaptı. Ben de klibini çektim." ifadelerini kullandı.

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"ÇOCUK YAPMAK İÇİN EVLİLİĞİ BEKLEMEM"

Ozan Doğulu ile ilişkisiyle ilgili konuşan Aslan, gazetecilerin, "Bu birlikteliğinizi evlilikle taçlandırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.
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Ünlü isim, "3,5 yıldır beraber yaşıyoruz. Evli gibi sayılırız. Nikah konusunu ikimiz de hiç gündeme getirmedik. Ben de 'Evleneyim' düşüncesinde olan bir kız değilim çünkü ikimiz de çok iyi anlaşıyoruz. Hayat arkadaşıyız, hayatı beraber paylaşıyoruz. Bir gün gelir de evlenir miyiz, neden olmasın... Ozan bana devamlı 'Eşim' diyor, ben de ona 'Eşim' diyorum. O yüzden nikah beni çok açıkçası tolere etmiyor. Çocuk yapmak için de evliliği beklemem. Bunu söyledim diye insanlar beni yanlış anlayabilir ama zaten çocuk düşünmüyorum. Benim zaten 3 tane kızım var. Ozan'ın çocukları, benim kızlarım. Ablalarıyım, onlara ablalık yapıyorum. O yüzden çocuk yapmayı düşünmüyorum. Yaparsam da öncesinde evlenebilirim. İnanın, biz böyle şeyleri düşünmüyoruz. Biz sadece ilişkimizi yaşıyoruz. Güzel müzikler yapıyoruz, eğleniyoruz, kızlarımızla vakit geçiriyoruz. Bundan daha mutlu edici bir şey olamaz." açıklamasını yaptı.

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PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
Aşk hayatım kaktüs tadındaAşk hayatım kaktüs tadında
Anahtar Kelimeler:
Ozan Doğulu
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