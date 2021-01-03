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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.01.2021 17:25 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol: 80 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 75

Salon: Kadir Has

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Yiğit Emre Şimşek

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 14, Ayşegül Günay Aladağ 10, Harrigan 4, Brown 18, Harris 29, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Gülse Uğur, Esra Ural Topuz, Sevgi Tonguç

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 28, Kübra İmren Siyahdemir 9, Prince 13, İdil Türk 10, Gizem Başaran 8, İdil Yavuz, Ben Abdelkader 7

1.Periyot: 12-16

Devre: 38-34

3. Periyot: 60-54

5 faulle çıkanlar: 31.59 Gizem Başaran, 39.36 Kübra İmren Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasından Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 80-75 yendi.

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Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sema Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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