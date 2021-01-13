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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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OGM Ormanspor: 88 - Nesibe Aydın: 58

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Yücel Çilingir, Anıl Veziroğlu

OGM Ormanspor: Robinson 10, Williams 17, Şerife Alperi Onar 15, Meltem Avcı 13, Sykes 3, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 8, Damla Gezgin 2, Walker 20

Nesibe Aydın: Snytsina 13, Peddy 10, Melike Tuğba Oral 6, Hebard 12, Harika Gözde Eldaş 7, Merve Uygül, Büşra Akgün 6, Hülya Çoklar 4, Simon

1. Periyot: 26-19

Devre: 49-35

3. Periyot: 64-49

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında OGM Ormanspor, sahasında Nesibe Aydın'ı 30 sayı farkla, 88-58 yendi.

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