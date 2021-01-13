Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Zafer Yılmaz, Yücel Çilingir, Anıl Veziroğlu
OGM Ormanspor: Robinson 10, Williams 17, Şerife Alperi Onar 15, Meltem Avcı 13, Sykes 3, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 8, Damla Gezgin 2, Walker 20
Nesibe Aydın: Snytsina 13, Peddy 10, Melike Tuğba Oral 6, Hebard 12, Harika Gözde Eldaş 7, Merve Uygül, Büşra Akgün 6, Hülya Çoklar 4, Simon
1. Periyot: 26-19
Devre: 49-35
3. Periyot: 64-49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında OGM Ormanspor, sahasında Nesibe Aydın'ı 30 sayı farkla, 88-58 yendi.