Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Mehmet Keseratar, Uygar Kurt, Çisil Güngör
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 2, Sera Özelçi 5, Cannon 23, Dubljevic 4, Baric 13, Naile Çırak 8, Şuğranur Hatice Sönmez 7
OGM Ormanspor: Robinson 7, Williams 21, Şerife Alperi Onar 21, Damla Gezgin 5, Walker 14, Özge Yarga, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 5, Meltem Avcı 2, Nazli Bircan Gökdemir 4
1. Periyot: 16-23
Devre: 31-41
3. Periyot: 43-54
ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 79-62 yendi.