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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

21.02.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Birevim Elazığ İl Özel İdare: 62 - OGM Ormanspor: 79

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Mehmet Keseratar, Uygar Kurt, Çisil Güngör

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 2, Sera Özelçi 5, Cannon 23, Dubljevic 4, Baric 13, Naile Çırak 8, Şuğranur Hatice Sönmez 7

OGM Ormanspor: Robinson 7, Williams 21, Şerife Alperi Onar 21, Damla Gezgin 5, Walker 14, Özge Yarga, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 5, Meltem Avcı 2, Nazli Bircan Gökdemir 4

1. Periyot: 16-23

Devre: 31-41

3. Periyot: 43-54

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 79-62 yendi.

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