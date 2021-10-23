Salon: Antakya Kapalı Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Serdar Saraç, Yarkın Keskin

Hatayspor: Willey 11, Gorini 6, Büşra Akbaş 7, Ayşegül Günay Aladağ 3, Büşra Akgün 5, Bahar Çağlar Ötken 9, Kalani Brown 9, Elif Emirtekin, Dilara Kaya Lafatan, Gökçe Doğan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Claudia Monica Cuic 18, Gizem Mürüvet Uca 3, Merve Arı 11, Duygu Özen, Gonca Karataş 2, Saranda Daci, Ferda Yıldız 3, Victoria Macaulay 17, Kathleen Doyle 12

1. Periyot: 15-29

Devre: 24-37

3. Periyot: 38-53

Beş faulle çıkan: Dk. 38.24 Büşra Akbaş (Hatayspor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Hatayspor'u 66-50 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz