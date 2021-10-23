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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

23.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor: 50 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 66

Salon: Antakya Kapalı Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Serdar Saraç, Yarkın Keskin

Hatayspor: Willey 11, Gorini 6, Büşra Akbaş 7, Ayşegül Günay Aladağ 3, Büşra Akgün 5, Bahar Çağlar Ötken 9, Kalani Brown 9, Elif Emirtekin, Dilara Kaya Lafatan, Gökçe Doğan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Claudia Monica Cuic 18, Gizem Mürüvet Uca 3, Merve Arı 11, Duygu Özen, Gonca Karataş 2, Saranda Daci, Ferda Yıldız 3, Victoria Macaulay 17, Kathleen Doyle 12

1. Periyot: 15-29

Devre: 24-37

3. Periyot: 38-53

Beş faulle çıkan: Dk. 38.24 Büşra Akbaş (Hatayspor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Hatayspor'u 66-50 yendi.

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Hatayspor Bursa Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 23 Ekim Cumartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:42
Öğle
12:25
İkindi
15:29
Akşam
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Yatsı
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Hatay Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cumartesi

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