Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Benhür İrcel, Muzaffer Vardarlı

Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 5, Meighan 20, İlayda Güner 12, İrem Naz Topuz, Paulina 7, Jakobsone 17, Şelale Kepenç 5, Melek Uzunoğlu 2, Elif Bayram, Ceyda Necmiye Bekar

OGM Ormanspor: Sevgi Uzun 12, McCowan 29, Danielle 6, Gökşen Fıtık 7, Angelina 16, Meltem Avcı 7, Damla Gezgin 4, Nilay Yiğit Kartaltepe, Nazlı Bircan Gökdemir

1. Periyot: 12-19

Devre: 30-47

3. Periyot: 48-63

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 81-68 mağlup etti.



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