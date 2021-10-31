YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

31.10.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol: 93 - Hatayspor: 94

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Murat Arıkanlı, Haldun Çoban

Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Williams 30, Sventoraite 18, Helin Boybeyi 7, Slocum 24, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 10, Derin Kaya, Gizem Tüzün

Hatayspor: Willey 34, İdal Yavuz, Gorini 7, Büşra Akbaş 8, Ayşegül Günay Aladağ 5, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ötken 10, Kalani Brown 26, Elif Emirtekin 2, Dilara Kaya Lafatan, Gökçe Doğan

1. Periyot: 21-19

Devre: 51-47

3. Periyot: 64-71

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Hatayspor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 94-93 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERTuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemediTuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandıKayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ekim Pazar

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:27
İkindi
15:20
Akşam
17:47
Yatsı
19:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Pazar

Aydemir Eczanesi
Kocasinan
Dedemen Eczanesi
Melikgazi
Göktürk Eczanesi
Kocasinan
Tolga Eczanesi
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi
Kocasinan
Bahadır Eczanesi
Talas
Ecem Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.