Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Murat Arıkanlı, Haldun Çoban

Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Williams 30, Sventoraite 18, Helin Boybeyi 7, Slocum 24, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 10, Derin Kaya, Gizem Tüzün

Hatayspor: Willey 34, İdal Yavuz, Gorini 7, Büşra Akbaş 8, Ayşegül Günay Aladağ 5, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ötken 10, Kalani Brown 26, Elif Emirtekin 2, Dilara Kaya Lafatan, Gökçe Doğan

1. Periyot: 21-19

Devre: 51-47

3. Periyot: 64-71

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Hatayspor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 94-93 mağlup etti.



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