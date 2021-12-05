YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

05.12.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol: 66 - Beşiktaş HDI Sigorta: 75

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Eyyüp Ayhan

Bellona Kayseri Basketbol: Slocum 20, Egle 12, Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Helin Boybeyi 16, Meltem Topaloğlu 5, Gizem Tüzün

Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 18, İrem Naz Topuz 7, Melek Uzunoğlu 9, McCall 15, Simmons 7, İlayda Güner 7, Şelale Kepenç 1, Elf Bayram 11, Ceyda Necmiye Bekar,

1. Periyot: 15-20

Devre: 33-43

3. Periyot: 46-61

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 75-66 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğulduİstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
PARTNER Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki... Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki...
GÜNCELLEME - Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildiGÜNCELLEME - Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
06:06
Sabah
07:34
Öğle
12:34
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Eda Eczanesi
Melikgazi
Muazzez Eczanesi
Melikgazi
Polat Eczanesi
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi
Kocasinan
Su Eczanesi
Kocasinan
Başalp Eczanesi
Melikgazi
Ersan Eczanesi
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.