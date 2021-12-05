Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Eyyüp Ayhan

Bellona Kayseri Basketbol: Slocum 20, Egle 12, Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Helin Boybeyi 16, Meltem Topaloğlu 5, Gizem Tüzün

Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 18, İrem Naz Topuz 7, Melek Uzunoğlu 9, McCall 15, Simmons 7, İlayda Güner 7, Şelale Kepenç 1, Elf Bayram 11, Ceyda Necmiye Bekar,

1. Periyot: 15-20

Devre: 33-43

3. Periyot: 46-61

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 75-66 yendi.



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