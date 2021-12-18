Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Uygar Kurt, İzel Deniz Pehlivan

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 2, Williams 24, Farhiya Abdi, Egle 28, Gizem Tüzün 2, Helin Boybeyi, Slocum 17

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 21, Gizem Mürüvet Uca 10, İlemnur Akengin, Merve Arı 11, Duygu Özen 2, Gonca Karataş 4, Saranda Daci, Macaulay 8, Doyle 27

1. Periyot: 13-23

Devre: 27-36

3. Periyot: 49-60

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 83-79 yendi.



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