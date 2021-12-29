Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Duhan Köyiçi, Yiğit Emre Şimşek, İzel Deniz Pehlivan

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 1, Holingsvorth 16, Fagbenle 8, Hayes 25, Thomas 23, Zellous 9, Şevval Akalan, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz 2

Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 19, Özge Yavaş 8, Mc Call 14, Johanson 3, Melek Uzunoğlu 4, Ceyda Necmiye Bekar, İrem Naz Topuz 6, Elif Bayram 4, Draşkiçeviç, İlayda Güner 10

1. Periyot: 19-22

Devre: 43-44

3. Periyot: 72-51

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 87-68 yendi.



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