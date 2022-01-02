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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

02.01.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM Ormanspor: 92 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 74

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Serdar Saraç, Eyüp Ayhan

OGM Ormanspor: Cowan 25, Robinson 15, Gökşen Fitik 16, Sevgi Uzun 17, Lucet, Meltem Avcı 10, Damla Gezgin 9, Nazlı Bircan Gökdemir

Hatayspor: Wiley 19, Jones 19, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 9, Bahar Çağlar Ökten 17, Elif Emirtekin 4, Melis Dilara Lafatan 3, Gorini

1. Periyot: 12-12

Devre: 41-34

3. Periyot: 66-62

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Hatayspor'u 92-74 mağlup etti.

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