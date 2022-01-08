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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

08.01.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Safiport: 106 - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 44

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Kaan Büyükçil, Benhür İrcel, Samet Tekin

Fenerbahçe Safiport: Sabally 26, Manolya Kurtulmuş 9, Mc Bride 20, Stokes 4, Hartley 6, Tuğçe Canıtez 14, Çağla Karatekin 2, Ayşe Yılmaz 2, Şerife Alperi Onar 16, Williams 7,

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 5, Melisa Korkmaz 7, Fields 19, Solopova, Higgins 6, Gülse Uğur 2, Sıla Dikmenoğulları 3, Emel Sığırcı, Mircheva 2, Nuran Tutsak

1. Periyot: 23-12

Devre: 48-22

3. Periyot: 78-36

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 62 sayı farkla 106-44 yendi.

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