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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

22.01.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 67 - Hatayspor: 60

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Duhan Köyiçi, Yiğit Emre Şimşek, İzel Deniz Pehlivan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 17, Ferda Yıldız, Merve Arı, Cuic 18, Macaulay 19, Gonca Karataş 2, Duygu Özen, Gizem Uca 11, İrem Sözen, Daci, İlemnur Akengin

Hatayspor: Wiley 21, Büşra Akbaş 8, Jones 10, Elif Emirtekin 1, Bahar Çağlar Ökten 15, Büşra Akgün 5, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan

1. Periyot: 9-16

Devre: 23-25

3. Periyot: 43-42

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatayspor'u 67-60 mağlup etti.

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