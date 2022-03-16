Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Mehmet Keseratar, Nihat Çetin, Sibel Koç

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 8, Öykü Taşkın 3, İlsu Darıcıoğlu 11, Nared 17, Dubrovina 14, Davis, 8, Sera Özelçi 2, Yurkevichus 8

Hatayspor: Wiley 17, Bahar Çağlar Ökten 11, Louka 2, Jones 23, Elif Emirtekin 4, Büşra Akbaş 10

1. Periyot: 20-14

Devre: 37-28

3. Periyot: 46-41

Normal süre: 60-60

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Antalya 07 Basketbol, normal süresi 60-60 tamamlanan karşılaşmada uzatma sonunda Hatayspor'u 71-67 mağlup etti.



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