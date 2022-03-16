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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.03.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya 07 Basketbol: 71 - Hatayspor: 67

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Mehmet Keseratar, Nihat Çetin, Sibel Koç

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 8, Öykü Taşkın 3, İlsu Darıcıoğlu 11, Nared 17, Dubrovina 14, Davis, 8, Sera Özelçi 2, Yurkevichus 8

Hatayspor: Wiley 17, Bahar Çağlar Ökten 11, Louka 2, Jones 23, Elif Emirtekin 4, Büşra Akbaş 10

1. Periyot: 20-14

Devre: 37-28

3. Periyot: 46-41

Normal süre: 60-60

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Antalya 07 Basketbol, normal süresi 60-60 tamamlanan karşılaşmada uzatma sonunda Hatayspor'u 71-67 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor

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07:00
Öğle
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İkindi
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Akşam
19:12
Yatsı
20:26
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Antalya ATM’LER

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