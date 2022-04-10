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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

10.04.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 82 - Elazığ İl Özel İdare: 64

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Erhan Gürsel, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp Ayhan

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Zellous 13, Sinem Ataş 10, Fagbenle 17, Esra Ural Topuz 14, Feride Şevval Akalan 9, Melis Talay 6, Yeliz Doğan, Fatma Nur Karakaş 7

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 15, Cicic 8, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Melike Yalçınkaya 12, Modiri 16, Aysel Bakır 3, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı 2, Nisa Yalçın 2, Aslı Yalçınkaya

1. Periyot: 26-18

Devre: 50-28

3. Periyot: 72-46

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 82-64 yendi.

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