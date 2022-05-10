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  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

10.05.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Safiport: 90 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 55

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Kaan Büyükçil, Göksun Öz, Berk Kurtulmuş

Fenerbahçe Safiport: Sabally 10, Olcay Çakır Turgut 8, Mc Bride 21, Iagupova 13, Stokes 4, Williams 21, Şerife Alperi Onar 2, Manolya Kurtulmuş 8, İdil Saçalır, Tuğçe Canıtez 1, Banu Şimşek, Elif İstanbulluoğlu 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 8, Baric 2, Zellous 19, Boner 13, Asena Yalçın 8, Feride Şevval Akalan 3, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş

1. Periyot: 28-13

Devre: 51-33

3. Periyot: 73-47

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 35 sayı farkla 90-55 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin ikinci maçı 12 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

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