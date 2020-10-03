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Hercai 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan'dan Miran'a aşk sözleri! Hercai 41. son bölümde neler oldu?

03.10.2020 02:45 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Hercai 41. son bölümüyle ekrana geldi. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı Hercai'nin son bölümünde Miran ve Reyyan arasında romantik anlar yaşandı. Hercai dizisinin 42. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Reyyan'ın "Seninleyim, sen de benimlesin" sözleri dikkat çekti. İşte Hercai 42. yeni bölüm fragmanı.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği, kadrosunda; Ebru Şahin, Akın Akınözü, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Gülçin Santırcıoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Oya Unustası ile Macit Sonkan'ın yer aldığı Hercai, 2 Ekim Cuma akşamı 41. son bölümüyle ekrana geldi. Hercai dizisinin 9 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 42. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan ve Miran'ı birlikte yakalayan Hazar öfkesine hakim olamayıp tetiğe basmıştır. Niyeti Miran'a zarar vermek olmasa da Reyyan babasının ciddiyetini anlamış, babasını Miran'a inandırma konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Yaşananlardan sonra Nasuh'un zorlamasıyla boşanma kağıtlarını imzalamak zorunda kalan Reyyan, mahkeme günü bu boşanmanın gerçekleşmemesi için hiç beklenmedik bir hamle yapar. Diğer yandan babaannesinin kendisini geri göndermek için Şadoğulları'na sulh teklif ettiğini öğrenen Aslan bir sonraki adımını planlarken Sultan, Zehra'nın sakladığı mektubu Aslan'a teslim eder. Adalet sağlamak için geldiğini söyleyen Aslan, Miran'a Hazar'ın oğlu olduğunu söyleyecek mi? Yoksa duygularını adalete tercih mi edecek?


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