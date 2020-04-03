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Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 03.04.2020 16:35 | Son Güncelleme

Hercai bu akşam yayınlanmayacak ve yerine bir başka dizi ekranlara gelecek. Hercai'nin yayınlanma sebebi ise koronavirüsü sebebiyle setlere verilen ara olarak tahmin ediliyor. Yeni bölümün ise ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok…

Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman?

Hercai’nin yeni bölümünün yayınlanmayacak olması sebebiyle izleyiciler Hercai neden yok sorusuna cevap aramaya başladı. Hercai corona virüsü sebebiyle setlere veren ara nedeniyle yayınlanmayacak.

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!

Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.

Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.

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Anahtar Kelimeler:
hercai, koronavirüs,

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