Hercai'nin Hanife'si Aydan Burhan'ın müstehcen pozları olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

53 yaşındaki usta oyuncu Aydan Burhan'ın gençliğinde verdiği ateşli pozları görenler, gözlerine inanamadı. Aydan Burhan, yıllar önce verdiği müstehcen pozlarıyla hayranlarını şaşkına çevirdi.
1968 yılında Bursa'da dünyaya gelen Aydan Burhan, Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği Fadime karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
Gülen Adam filminde Kemal Sunal'ın partneri olan Aydan Burhan, güzelliğiyle izleyiciyi ekrana kilitliyordu.
Şefkat Tepe, Fabrika Kızı, Kadim Dostum gibi yapımlarda rol alan Aydan Burhan, en son ATV'nin iddialı yapımı Hercai dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.
Konağın hizmetçisi Hanife'ye hayat veren Aydan Burhan, oyunculuğuyla takdir toplamıştı.
Ünlü oyuncu hakkında şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı. Aydan Burhan'ın yıllar önce verdiği müstehcen pozlar, görenleri hayrete düşürdü.
Göğsü açık pozlar veren Aydan Burhan'a bakan bir daha baktı. İşte Aydan Burhan'ın gençliğinde verdiği cüretkar pozlar...
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