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Hercai'nin Hanife'si Aydan Burhan'ın müstehcen pozları olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

10.02.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1992-2002 yılları arasında yayınlanan Mahallenin Muhtarları dizisiyle akıllara kazınan Aydan Burhan, en son başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisiyle ekranda yer almıştı. Hercai'de 'Hanife' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aydan Burhan'ın gençlik pozları, görenleri şaşkına çevirdi.

Hercai'nin Hanife'si Aydan Burhan'ın müstehcen pozları olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

53 yaşındaki usta oyuncu Aydan Burhan'ın gençliğinde verdiği ateşli pozları görenler, gözlerine inanamadı. Aydan Burhan, yıllar önce verdiği müstehcen pozlarıyla hayranlarını şaşkına çevirdi.

1968 yılında Bursa'da dünyaya gelen Aydan Burhan, Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği Fadime karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Hercai'nin Hanife'si Aydan Burhan'ın müstehcen pozları olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Gülen Adam filminde Kemal Sunal'ın partneri olan Aydan Burhan, güzelliğiyle izleyiciyi ekrana kilitliyordu.

Hercai'nin Hanife'si Aydan Burhan'ın müstehcen pozları olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Şefkat Tepe, Fabrika Kızı, Kadim Dostum gibi yapımlarda rol alan Aydan Burhan, en son ATV'nin iddialı yapımı Hercai dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.

Hercai'nin Hanife'si Aydan Burhan'ın müstehcen pozları olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Konağın hizmetçisi Hanife'ye hayat veren Aydan Burhan, oyunculuğuyla takdir toplamıştı.

Hercai'nin Hanife'si Aydan Burhan'ın müstehcen pozları olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncu hakkında şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı. Aydan Burhan'ın yıllar önce verdiği müstehcen pozlar, görenleri hayrete düşürdü.

Hercai'nin Hanife'si Aydan Burhan'ın sütyensiz pozları olay yarattı! Bakan bir daha baktı

Göğsü açık pozlar veren Aydan Burhan'a bakan bir daha baktı. İşte Aydan Burhan'ın gençliğinde verdiği cüretkar pozlar...

Hercai'nin Hanife'si Aydan Burhan'ın sütyensiz pozları olay yarattı! Bakan bir daha baktı

Hercai'nin Hanife'si Aydan Burhan'ın sütyensiz pozları olay yarattı! Bakan bir daha baktı

Hercai'nin Hanife'si Aydan Burhan'ın sütyensiz pozları olay yarattı! Bakan bir daha baktı


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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi
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